Hükümetten yeni 'İnsan Hakları Eylem Planı'
|14 Şubat 2020 09:59
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Taslak plan daha sonra tartışmaya açılacak. Yeni planı da Yargı Reformu Strateji Belgesi gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, dün Hakimevi'nde akademisyenler, hukukçular ve medya temsilcilerinin katıldığı dördüncü eylem planı hazırlık toplantısında, tüm katılımcıların görüşlerini dinledi ve notlar aldı.
Hürriyet'ten Oya Armutçunun haberine göre: Bakan Gül, "Cumartesi anneleri" ile "Diyarbakır annelerinin" çabalarının da plana girmesi önerisi üzerine şunları söyledi:
"Cumartesi, pazar anneleri değil tüm anneler plana girecek. Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için bu planı hazırlıyoruz. Bu kapsamda yapacağımız düzenlemeler demokrasimizin daha da güçlendirilmesine hizmet edecek. Eylem Planı'nın hazırlık sürecini katılımcı bir anlayışıyla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede, her türlü görüş ve önerileri belirleyerek, Bakanlığımız koordinasyonunda hükümet planı haline getirilmesi sağlanacak."
İHTİYAÇ ANALİZİ
İlk eylem planı 2014'te hazırlanmıştı. Bu planda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdindeki ihlal alanlarını çözmeye yönelik faaliyetler öngörülmüştü. Yeni eylem planında, AİHM kararlarının yanı sıra diğer belgeler de titizlikle incelendi ve insan hakları alanındaki yeni gelişmeler dikkate alındı. Planla, geniş katılımlı toplantılar düzenlenerek, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı ve ifade özgürlüğü alanları başta ihtiyaç analizleri yapılıyor.
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