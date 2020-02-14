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Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek

İstanbul'da geçtiğimiz ay park halindeki bir aracı kaldırmaya çalışan çekici operatörü, araç içerisindeki 85 yaşındaki kadını fark etmeyince akılalmaz bir kazaya neden olmuştu.
 14 Şubat 2020 11:08
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Çekicinin düşürdüğü kadın bir de park cezası ödeyecek

Kaza sonrası hastanede tedavi olan Leyla Çetinkol taburcu olurken, taburcu olduğun günün ertesine o güne ait hatalı park cezası geldi. Annesinin yaşanan olayda ölümden dönmesiyle ilk şoku yaşayan yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, gelen ceza ile ikinci şoku yaşarken, "Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası olduğunu görünce ben şoka girdim" diye konuştu.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Acıbadem Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, Çiğdem Cingi isimli kadın, 85 yaşındaki annesi Leyla Çetinkol'la fatura yatırmak için evinden çıktı. Hukukçular Sitesi önündeki bir cep parka aracını park eden Çingi, fatura merkezine gitmek üzere aracından indi. Bu sırada bir çekici operatörü, park halindeki aracın başına gelerek hemen aracı yüklemek istedi. Bu sırada arka koltukta oturan yaşlı kadın, araç içerisinde panik yaşadı ve kapıyı açtı. Bunun üzerine araç çekiciye yüklenirken 85 yaşındaki Leyla Çetinkol da bir anda yere düştü. Çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılan kadının kol ve bacak kısmında çeşitli kırıklar olduğu tespit edildi. Öte yandan tedavisinin ardından taburcu edilen Leyla Çetinkol'un kızının evine olay günü yaşlı kadının içerisinden düştüğü aracın durak önüne park edilmesinden dolayı postane aracılığıyla trafik cezası geldi. İkinci şoku yaşayan Çiğdem Çiğci ise gözlerine inanamadı.

"O GÜNKÜ OLAYIN CEZASI GELİNCE BEN ŞOKA GİRDİM"

Çekiciden düşen yaşlı kadının kızı Çiğdem Çiğci, "Sabahleyin annemle kahvaltı yaparken postacı geldi zile bastı. Abla trafik cezan var dedi. Trafik cezasını elime aldığımda o günkü olayın cezası gelince ben şoka girdim. Ben çok sinirlendim. Annem de çok sinirlendi. Biz böyle bir olayı yaşamışız bir aydır mahvolmuşuz bir de üstüne üstelik eve ceza yollanıyor. Gerçekten çok sinirlendim inanamadım böyle bir şeye" dedi.

"GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUM"

Yetkililere seslenen Çiğci, "Para önemli değil bakın para önemli değil ben bu parayı ödeyemeyecek durumda değilim. Her türlü bu parayı öderim. Bu yapılan haksızlığın üstüne eve ceza gelmesine biz çok sinirlendik ve çok üzüldük. Gereken kurumlara şunu söylemek istiyorum. Bana böyle bir cezanın gelmesi çok saçma ve çok üzücü bir durum. Bu konuyla yakından ilgilenmelerini istiyorum. Gerekenin yapılmasını istiyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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