'Dilsiz tanık'tan suçluya uzanan yol

ORHAN ONUR GEMİCİ - Kriminal polisleri, olay yerinde toplanan delillerden elde edilen izleri inceleyerek, suçun aydınlatılması ve suçlunun tespitine katkı sağlıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü bünyesinde, balistik, belge, kimyasal, iz, biyolojik, ses-görüntü-data ve antropolojik inceleme şube müdürlükleri bulunuyor.

Laboratuvar, Ankara'nın yanı sıra Aksaray, Bartın, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Yozgat ve Zonguldak'a da hizmet veriyor.

Adli ve idari soruşturmalarda elde edilen maddi bulgu ve deliller, alanında uzman personelin görev yaptığı laboratuvara getiriliyor. Uluslararası standartlara uygun olan laboratuvarda son teknoloji cihazlarla incelenen maddi bulgu ve deliller, suç ve suçlunun tespiti için raporlandırılıyor.

Raporlar, daha sonra ilgili soruşturma birimlerine gönderilerek suç aydınlatılıyor, suçlu yakalanıyor ve masum insanlar aklanıyor. Böylece laboratuvarda yapılan çalışmalar sayesinde adalete giden yola adeta ışık tutuluyor.

- "Dilsiz tanık"ların peşindeler

Laboratuvar bünyesinde faaliyet gösteren İz İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel, olay yerinden elde edilen deliller üzerinde "dilsiz tanık" olarak nitelendirilen her türlü izi titizlikle inceliyor.

Şube personeli Komiser Simla Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olay yerinden elde edilen izler ile şüpheliden alınan izleri karşılaştırdıklarını ve bu izlerin aynı olup olmadığını tespit etmek üzere çalışmalar yaptıklarını söyledi.

- "Kriminal ailesi olarak işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz"

Görev yaptıkları şubenin, temel inceleme alanlarının, alet izi, tescil plakası, ayakkabı ve araç lastik izi, seri numarası, fiziki ve kırılma yüzeyleri olduğunu belirten Yılmaz, bunlara ilişkin bilgiler verdi.

Yılmaz, "Burada bir suç aydınlanıyor. Adaletin sağlanmasında maddi bulgu ve delillerimiz birinci derecede önemli. Dolayısıyla bu işin ciddiyeti ve bilincinde olan kişilerle çalışıyoruz. Kriminal ailesi olarak işimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- Kız kardeş cinayetinin aydınlatılması

Geçen yıl Ankara'da işlenen bir cinayeti unutamadığını ifade eden Yılmaz, bu olayın aydınlatılmasına ilişkin yürüttükleri çalışmayı şöyle anlattı:

"Bir ağabeyin, kız kardeşini başından bıçaklamak suretiyle öldürdüğü bir olaydı. Adli tıpta yapılan otopsi sırasında kafatası kemiğinde küçük metal bir parça bulunuyor. Şüpheli ağabeyden elde edilen bıçak ile metal parça laboratuvarımıza ulaştırıldı. Metal parçanın bıçaktan kopup kopmadığının tespiti istendi. Laboratuvarımızda teknik yöntemlerimizle mikrosilden kalıplar alarak birebir karşılaştırmasını yapıp parçanın bıçaktan koptuğunu tespit ettik. Bu şekilde olayı aydınlattık."