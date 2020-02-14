OGM, askerde olduğu için atamayı yapmamıştı, mahkeme iptal etti
|14 Şubat 2020 13:41
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Orman Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos 2019 tarihinde, 1.146 mühendis, avukat, biolog, laborant, tekniker, büro personeli ve destek personeli almak için ilana çıktı. Yazılı ve/veya sözlü sınavın olmadığı tercih işlemlerinde sonuçlar 30 Ağustos 2019 tarihinde açıklandı.
Ancak, Orman Genel Müdürlüğü, askerde olan adayların atamasını yapmadı. Bir aday atamasının yapılmaması işlemini dava etti. Ankara İdare Mahkemesinin görüştüğü dava dosyasında, davacı lehine karar verildi ve OGM'nin atamanın iptali yönündeki işlemi iptal edildi.
İşte mahkeme kararı
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