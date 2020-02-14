Aynı adaylar 2 bakanlığa birden yerleşti
|14 Şubat 2020 16:30
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Hatırlanacağı üzere, 2019 yılının son aylarında bir çok kurum aynı anda ilana çıkmıştı.
memurlar.net'te yer alan haberde, ilanların aynı dönemde yayınlanmasından dolayı, mükerrer yerleştirmelerin olacağı, bazı kadroların boş kalacağına dikkat çekilmişti.
Bazı ziyaretçilerimizin, yerleşen adayların puanları üzerinden yaptıkları incelemeye
göre, 9 aday hem Sağlık Bakanlığının 2019/7 KPSS tercihlerinde yer alan sözleşmeli
pozisyonlarına hem de Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 2019/6
KPSS tercihlerinde yer alan sözleşmeli pozisyonlarına yerleşmiştir.
Uzun yıllardır devam eden bu soruna el atılmadığı için, hem yüksek puanlı adaylardan dolayı sıra diğer adaylara gelmemekte hem de kadrolar boş kalmaktadır.
Konunun, kendisine yetki gören kurumlarca ele alınıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
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