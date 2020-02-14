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Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda

Ticaret Bakanı Pekcan: (Tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamaları) Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor
 14 Şubat 2020 13:27
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Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tıbbi maskelerde haksız fiyat uygulamalarıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalıştıklarını belirterek, "Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak." dedi.

Bakan Pekcan, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çin'de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine etkilerine ilişkin soru üzerine Pekcan, küresel tahminlere göre Çin ekonomisinin yüzde 1-2 daralmasının, bunun da dünya ekonomisini yaklaşık yüzde 1 etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Pekcan, şu anda bunu konuşmak için erken olduğunu ancak Çin'in otomotiv ve elektronik sektöründe küresel tedarikçi konumunda bulunması nedeniyle bu alanlarda ciddi sıkıntı yaşanabileceğine dikkati çekti. Pekcan, "Aynı zamanda Çin çok büyük emtia ithalatçısı konumunda. Eğer Çin'in talebi yavaşlarsa başta petrol fiyatları olmak üzere emtia fiyatları da birden düşebilir." diye konuştu.

Türkiye'nin bir tedarik riski bulunmadığını dile getiren Pekcan, "Bizim Çin'e bağımlı olduğumuz ham madde, ara malı yok." ifadesini kullandı.

Pekcan, Çin'in içinde bulunduğu kötü durumu çok iyi yönettiğini belirterek, alınan önlemler nedeniyle dünya ticaretinde de değişimler olabileceğini söyledi. Pekcan, "Örneğin, Çin'in ihracat yaptığı yakın coğrafyamızdaki taleplerde sapmalar beklenebilir." değerlendirmesinde bulundu.

- Maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor

Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'deki maskelerin hızla tükenmesi ve bu kapsamda Türkiye'den yapılan ihracatın iç piyasaya olan etkisine yönelik soruya karşılık Pekcan, şunları söyledi:

"Ticaret Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile ortak çalışıyoruz. Maskeler ürün güvenliği açısından Sağlık Bakanlığının denetim alanına giriyor. Yapılan denetimler sonucunda maskelerde fahiş fiyat uygulayanlar tespit ediliyor. Bunlar daha sonra Reklam Kuruluna gelecek. Reklam Kurulu toplandıktan sonra cezaya karar verirse tıbbi maskelerde haksız fiyat artışı yapanlara 10 bin ile 104 bin lira arasında ceza uygulanacak."

- "Gümrük personelimizi korumak için önlemlerimizi aldık"

Bakan Pekcan, kendilerine, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'un kuru yüzeylerde birkaç saatten fazla yaşamadığı yönünde bilgi verildiğini belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla kargolarda risk olmadığı belirtiliyor ama Çin'den gelen günde 300 posta torbası şu anda günlük 30'a düştü, zaten insanlar imtina ediyor. Ayrıca, biz gümrük personelimizi korumak amacıyla özel giysiler, maskeler, gözlükler, eldivenler, dezenfektanlar gibi önlemlerimizi aldık. Bu yönde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun da çok ciddi çalışmaları var."

Pekcan, Çin'den canlı hayvan ithalatının Sağlık Bakanlığınca geçici olarak durdurulduğunu, bitkisel ürün ithalatının da mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabi olduğunu, bunların dışında mal ihracatında herhangi bir yasak olmadığını ifade etti.

- Brexit sonrası serbest ticaret anlaşması müzakereleri

Bakan Pekcan, İngiltere ile ticareti önemli ölçüde etkileyebilecek Brexit'e yönelik soru üzerine, iki ülke arasında Brexit sonrasında ticari ilişkilere yönelik bir çalışma grubu kurulduğunu, bu kapsamda 6 toplantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

İngiltere'nin, Brexit sonrası Türkiye'yi dört hedef ülkeden birisi olarak gördüğüne dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu:

"Brexit 31 Ocak'ta devreye girdi, geçiş sürecini tamamlıyor. Avrupa Birliği, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzalayacak. Biz o görüşmelere Türkiye olarak katılamıyoruz, ama o görüşmeye paralel aynı anda bizim de serbest ticaret anlaşmamız yürürlükte olacak. Bu konuda hem İngiltere ile hem de Avrupa Birliği ile mutabık kaldık. 27 Şubat'ta bir heyet buraya gelecek ama benim Bakan Yardımcım İngiltere ile ön görüşmeleri yapıyor. Ben de muhatabım Bakandan randevu talep ettim, biz de bu son karardan sonra ilk görüşmemizi gerçekleştireceğiz, yol haritamızı çizeceğiz. Teknik ekiplerin çalışması zaten devam ediyor."

Bakan Pekcan, İngiltere'nin yanı sıra birçok ülkeyle de serbest ticaret anlaşması müzakereleri yürüttüklerine işaret ederek, "Japonya ile güncel müzakerelerimiz var, onu inşallah tamamlayacağız. Meksika durmuştu, bunu da ivmelendirmek için Davos'ta görüştük. STA imzalanması için hassas sektörler olabiliyor. Prensipte Meksika ile böyle anlaştık, ona devam edeceğiz. Ukrayna ile bu doğrultuda anlaştık, müzakereleri sürdüreceğiz. Cezayir ile 'STA çalışmalarını hızlandıralım' dedik ama fiilen henüz başlamadı." dedi.
Anadolu Ajansı
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