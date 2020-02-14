Bursa'da FETÖ bahanesiyle dolandırıldı
|14 Şubat 2020 17:00
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Bursa'da bir kadın, FETÖ soruşturması bahanesiyle dolandırıldı.
Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden L.G.K'ye ev telefonundan ulaşan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, kadına kullandığı telefon numarasından FETÖ ile irtibatlı kişilerle görüşmelerinin yapıldığı, adına sahte kimlik ile 18 kredi kartı çıkartılarak altın alındığını söyledi.
İkamette bulunan ziynet eşyalarını ve paraları poşete koyarak, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesinde bir adrese gelmesini isteyen dolandırıcı, kadının eşi S.K'yi de aynı anda arayarak, benzer şeyleri anlatıp birbirlerine ulaşmasını engelledi.
L.G.K'nin verdikleri adrese bıraktığı bir miktar altın, 1000 dolar ve 1150 avroyu alan dolandırıcılar kaçtı.
Dolandırıldığını anlayan çift, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne müracaat etti.
Şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
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