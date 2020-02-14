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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tahliye talebi reddedildi
 14 Şubat 2020 19:15
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FETÖ'den tutuklanan eski Urla Belediye Başkanının tahliye talebi reddedildi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un tahliye talebi reddedildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Oğuz, avukatları, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partisinin bazı ilçe başkanları katıldı.

Tanık C.Y. ifadesinde, Oğuz ile sohbetlere gittiklerini belirterek, "Burak Oğuz ile 2003 yılında iş vasıtasıyla tanıştım. Cemaatin sohbet toplantılarına katıldık. Sohbetlerde 8-10 kişi oluyorduk ve ayet ile hadisler hakkında konuşuyorduk. Oğuz'un herhangi bir sohbette konuşmacı olduğuna şahit olmadım. Yamanlar Kolejine gittiği konusunda da bilgim yok." ifadesini kullandı.

Tutuklu sanık Oğuz ise hakkındaki suçlamaları reddederek, "Yetiştiğim ortamlar gereği çok yere girip çıktım. Her zaman vatanıma ve milletime bağlı oldum. Bunları kimse sorgulayamaz." beyanında bulundu.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin sabıkasız bir geçmişi olduğunu belirterek, "Müvekkilin ByLock'u yoktur. Bank Asya hesabına ilişkin 2013 yılından sonra işlem yapanlara bakmak lazım. Oğuz'da bu durum yoktur. Çevresini genişletmek isteyenleri İzmir Genç İşadamları Derneği tarzı yerlere yönlendirirler. Dernek üyeliği sadece 2 sene olmuştur. Kendisinin Afrika sempatizanlığı vardır. Her şeyden önce seçilmiş bir belediye başkanı, yüzde 70 oy almış. İfadeye kendi ayağıyla gitmiştir. Tahliyesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti aranın ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Anadolu Ajansı
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