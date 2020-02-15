Boşandığı kişi cinsel saldırıda bulundu: Adalet istiyorum!
|15 Şubat 2020 08:28
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Evliliğinin 2. yılında anne olan N.P. eşinden şiddet gördüğü için bebeğiyle ailesinin yanına gitti. Ailesi genç kadını "Her evde olur" diyerek eşinin yanına gönderdi. 16 yaşındaki N.P. bebeğiyle eşinin yanına döndü. 8 yıllık evliliği boyunca devam eden şiddet karşısında sessiz kalmak zorunda kaldı. Bir yıl önce eşinin 7 yaşındaki kızını taciz ettiğini görünce çocuklarını da alıp, evi terk ederek boşandı. Ancak iddiasına göre, çocuklarını görme bahanesiyle eve gelen eski eşi şiddete ve cinsel istismara devam etti. N.P., Milliyet'e şunları anlattı:
'Sadece uzaklaştırma'
Milliyet'ten Çiğdem
Yılmaz'ın haberine göre: "Ben ailem istediği için evlendim. Ancak evlendiğim
günden itibaren şiddet gördüm. 16 yaşında anne oldum ve gördüğüm şiddet devam
etti. Ailemin evine gittim ama geri gönderildim. Ne yapacağımı bilmeden yıllarca
bu şiddet karşısında sustum. Ta ki geçen yıl kızımın babası tarafından taciz
edildiğini görünceye kadar. Boşanmamdaki en büyük sebep de bu oldu. Boşandıktan
sonra da bu adam tarafından tehdit edildim. Mesajları ve ses kayıtları var.
Sadece tehdit edilmekle de kalmadım, bu adam çocuklarını görme bahanesiyle eve
geldiğinde çocuklarımın gözü önünde bana şiddet uygulayıp tecavüz etti. Darp
raporum da var. Savcılığa başvurdum ama sadece uzaklaştırma kararı verdiler.
Tutuksuz yargılanıyor. Oysa benim tek istediğim adalet. Aynı korkularla yaşamak
istemiyorum."
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