400 milyon TL'lik yeni fabrika yolda



Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle Türk seramiğine talep artarken, sektör oyuncuları yeni yatırımı gündemlerine aldı. Seramikte dünyanın yedinci, Avrupa'nın üçüncü büyük ülkesi olan Türkiye, Çin'e olan talebin azalmasıyla sektördeki gücünü artırdı.

Milliyet'ten Hanifi Baş'ın haberine göre: NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Çin'deki virüs salgını nedeniyle seramikteki taleplerin Avrupa ve Türkiye'ye kaymaya başladığını belirterek, mart ayında Çin'de yapılacak seramik fuarının salgın nedeniyle iptal edilmesinden sonra aynı tarihlerde İstanbul'da gerçekleşecek olan Unicera Fuarı'na, Avrupa ve Amerika'dan yoğun ziyaretçi beklendiğini söyledi.

Fırsatı iyi kullanalım

Koronavirüsün sağlık açısından kötü bir durum yaratmasına karşın bazı açılardan da fırsatları beraberinde getirdiğine dikkat çeken Güral, "Türk iş dünyası koronavirüsün getirdiği fırsatları iyi kullanırsa 2020 yılı öngörüleri beklenenin ötesinde olacak. 2018'deki kur artışları üretimi yavaşlatmıştı. Ama artık 2019 yılı son çeyreğinden itibaren yükselişe geçildi. İşlerimizin daha iyi olacağının sinyallerini görüyoruz" dedi. Güral, Türkiye'nin üretim gücü ve istihdamla öne çıktığını da kaydederek, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları nedeniyle bizi seramik sektörü açısından iki pazarda da ciddi fırsatlar bekliyor. Virüs salgını nedeniyle oluşan kriz ortamı, dünya ticaretini derinden etkiledi. Çin'e verilen siparişler hızla ülkemize kaymaya başladı. Avrupalı ve Amerikalı firmalar virüsten korkup Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye rekabet gücü çok yüksek bir ülke" diye konuştu.

7 üretim tesisi var

Kendilerinin de oluşan bu ortamda yeni yatırım planları yaptığın açıklayan Erkan Güral, "Kütahya'da 7 olan fabrika sayımızı 8'e çıkartmak için çalışmalar yapıyoruz. İki hafta içinde yeni fabrika açıp açmamaya karar vereceğiz.

Şu anda var olan fabrikalarımız yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. Her şey planladığımız gibi giderse 2020 yılının ilk çeyreğinde 350-400 milyon TL'lik bir yatırımla yeni fabrikamızı hayata geçirmek istiyoruz" bilgisini verdi.

HANİFE BAŞ