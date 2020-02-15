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Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon

Ankara Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyede 'uzlaştırmacı' olarak kendini tanıtan görevliler tarafından dolandırıldıklarını belirten bazı kişilerin müracaatı üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı ile Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti, başlatılan teknik takip sonucunda film senaryolarını aratmayacak bir dolandırıcılık şebekesi ortaya çıkarıldı.
 15 Şubat 2020 12:57
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Adliye dolandırıcılarına film gibi operasyon

"TACİZ MESAJI ATMIŞSINIZ" TUZAĞI

Şüpheliler, tuzağına düşürdüğü mağdurlara "Bir bayana taciz mesajı atmışsınız. Ben bayanın avukatıyım, dava açılması için bana masraf ödedi. Eğer uzlaşmak istiyorsanız bayanla görüşüp anlaşın.

Avukatlık masrafını, vereceğimiz hesap numarasına gönderin, size faks çekeceğim" diyerek ağına düşürdü.

Böylelikle şüpheliler, mağdur vatandaşların aslında hiç olmayan bir olay yüzünden para yatırmasını sağladı. Polis ekipleri yoğun ihbar üzerine çalışma başlattı.

ÜÇÜ BİR ARADA... SESİNİ DEĞİŞTİRİP DOLANDIRDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre: Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin 4 ay süren teknik takip çalışmaları sonrasında, uzlaştırmacı, avukat ve taciz edilen bayan rolünde konuşan kişinin E.Y. olduğu tespit edildi.

Hedefteki kişiler taciz suçlamasından korkup konuşmak için E.Y. nin verdiği telefonları arıyor. Ancak bu telefonlara cevap veren kişi de yine E.Y oluyor. Ancak bu kez sesini değiştirip kendisini 'Emel ya da Serap' olarak tanıtarak "Bana cinsel taciz mesajları attınız konuyu avukatım takip ediyor. Ulaşmak istiyorsanız avukatımla görüşmeniz gerekiyor" diyordu.

FARKLI MESLEK GRUPLARINI DA HEDEF ALDILAR

Avukat olarak hedef kişilerin karşısına çıkan da yine E.Y den başkası olmuyor. Dolandırıcı E.Y. bu kez hedef kişilere "Uzlaşmak için para ödemeniz gerekiyor ödeme yapmadığınız takdirde ceza alırsınız" demesi üzerine mağdur vatandaşlar dolandırıldıklarından habersiz, avukat olarak bildikleri kişinin, kendilerine verdiği hesabın para göndermesini sağlıyorlardı.

ESKİ EŞİ DE İHBAR ETTİ

Şüpheli E.Y.'nin eski eşi olan A.Y., uzun zamandır dolandırıcılık suçunu işlediğini, hatta "kadın rolü yaparak" insanları kandırdığını belirtti ve itirafçı oldu. A.Y. mağdurların telefonunun müzik kanallarının altyazılarından alındığını söyledi.

Bu yöntemle tam 81 kişiyi dolandıran 5 çete üyesi İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hürriyet
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