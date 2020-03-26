ABD'de korona virüsünden ikinci Türk hayatını kaybetti
ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
|26 Mart 2020 00:49
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ABD'nin New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.'nin korona virüs salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Korona virüsten hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi. E.K.'nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına korona virüs salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde korona virüs salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.'nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi.
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