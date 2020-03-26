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Koronavirüs 33 yaşındaki Dilek'i de aramızdan aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsün Türkiye'deki kurbanlarından biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı oldu. Yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvuran Dilek'ten geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise virüsün etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
 26 Mart 2020 07:41
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Koronavirüs 33 yaşındaki Dilek'i de aramızdan aldı

İstanbul'da özel bir hastanede kayıt görevlisi olarak çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocukluktan itibaren romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan Dilek'in durumu önceki gün ağırlaştı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. CHP 24'üncü dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya'da toprağa verildi. Evin tek çocuğu ve bekar olan Dilek'ten geriye sosyal medya paylaşımları kaldı. Tahtalı 18 gün önce sosyal medyadan şu paylaşımları yapmıştı:

'GECELERİ UYUTMUYOR'

"Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım", "Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri..."

ANNE VE BABASINDA YOK

Eski CHP Amasya Milletvekili Ramiz Topal, 33 yaşında vefat eden yeğeninin epikriz raporunda "CovId-19" tanısının yazılı olduğunu söyledi. Topal, çocukluktan romatizmal hastalığı olan ve ilaç kullanan yeğeninin özel bir hastenenin hasta kabul bölümünde kayıt görevlisi olarak çalıştığını, 10 Mart'ta ağır grip rahatsızlığı görüldüğünü belirtti. O tarihten itibaren yoğun bakıma aldırmak için birkaç hastane dolaşmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Topal, merhumenin karantinada olan anne ve babasının testinde CovId-19'a rastlanmadığını, durumlarının iyi olduğunu, karantina sürelerinin bugün dolacağını bildirdi. Topal, Amasya'daki defin işleminde özel bir yöntem veya kimyasal kullanılmadığını, muhtemelen cenazenin yalıtımlı poşete konulduğunu söyledi.
Memurlar.Net
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