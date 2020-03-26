Dolar güne sakin başladı
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları,
|26 Mart 2020 09:41
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, güne düşüşle başladı
26 Mart 2020 10:10
|Borsa günü düşüşle tamamladı
25 Mart 2020 18:25
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
25 Mart 2020 17:38
|Dövizde gün sonu fiyatları
25 Mart 2020 17:29
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
25 Mart 2020 13:15
|Çeyrek altın ne kadar?
25 Mart 2020 12:45
|Gün ortası döviz fiyatları
25 Mart 2020 12:14
|Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı
25 Mart 2020 11:31
|Borsa, güne yükselişle başladı
25 Mart 2020 10:06
|Dolar güne sakin başladı
25 Mart 2020 09:37