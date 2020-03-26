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Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç: Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir
 26 Mart 2020 10:48
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Marketlerin kesintisiz hizmet vermesi için tavsiye kararı alındı

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, sağlıklı hizmet ve dengeli çalışma koşullarının sağlanması açısından GPD üyesi marketler için çalışma saatlerinin 10:00-20:00 arasında düzenlenmesi yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirtti.

Aykaç yaptığı yazılı açıklamada, toplum için çok önemli bir kamu görevini yerine getiren perakende çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi, marketlerde gerekli hijyen önlemlerinin eksiksiz uygulanması ve ürün tedariğinin aksamaması için çalışma saatlerine dair tavsiye kararı aldıklarını ifade etti.

Çalışan sağlığının ve yeterli dinlenme ile dengeli çalışma ihtiyaçlarının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç, şunları kaydetti:

"Aldığımız tavsiye kararı, üyemiz marketlerin 26 Mart Perşembe gününden itibaren çalışma saatlerini haftanın yedi günü 10:00 açılış ve 20:00 kapanış olarak düzenlemeleri yönündedir. Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve alışverişleri için bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem de market çalışanlarının sağlığının korunması açısından önemli."
Anadolu Ajansı
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