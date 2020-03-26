Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
|26 Mart 2020 12:06
|Yazdır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine "Kovid-19" konulu birer mektup göndererek, "Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır." uyarısında bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile AK Parti, MHP, HDP, Türkiye İşçi Partisi, BBP, Vatan Partisi, DSP, SOL Parti, EMEP, TKP, BTP, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanlarına "Kovid-19" mektubu gönderdi.
Kılıçdaroğlu, mektubunda şunları kaydetti:
"Ülkemiz ve dünyamız Kovid-19 salgın hastalığı ile mücadele etmektedir. Bilineceği üzere bu salgın, gerekli önlemlerin alınmaması halinde ekonomik ve sosyal hayatımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bu kapsamda maruz kaldığımız salgınla mücadele etmek ve çözüm yolları üretmek üzere CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun koordinasyonunda üç ayrı komisyon oluşturulmuştur.
Kovid-19 Mücadele Programı başlıklı, 13 maddeden oluşan görüş ve önerilerimiz ile bu mücadele sırasında elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyi kapsayan ayrıntılı Koronavirüs Raporumuzu ekte bilgilerinize arz ediyorum."
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, mektubunda siyasi parti liderlerine "Yaşadığımız bu zor günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla aşacağımıza inanıyorum." mesajını da iletti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
|Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13
|Şentop, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti
26 Mart 2020 12:00
|AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem
26 Mart 2020 11:16
|Bakan Varank: Fırsatçılara izin vermeyeceğiz!
26 Mart 2020 10:15
|CHP'den infaz yasası için beş talep
26 Mart 2020 09:30
|'İnfaz düzenlemesi' Erdoğan'ın masasında
26 Mart 2020 09:18
|İnfaz indiriminde 4 suça af yok
26 Mart 2020 08:53
|26 Mart 2020 Tarihli Cumhurbaşkanı kararları Yayımlandı
26 Mart 2020 03:32
|Görevinde yükselen 2584 Hakim ve Savcı Hakkındaki karar yayımlandı
26 Mart 2020 03:25