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Küçük çocuğuna bakmak durumunda kalacak olan babalar için idari izin düşünülmeli!

Okul öncesi veya ilköğretimde çocuğu olan ancak mesleği gereği izin kullanamayan çok sayıda anne var. Ayrıca eşini kaybetmiş ya da boşanmış olup çocuklarının velayetini almış babalar var. Özellikle sağlık çalışanı annelerin kamuda görev yapan eşlerine, ya da tek başına çocuklarını büyütmek durumunda olan babalara da izin kullanımında kolaylık sağlanmalı ve çocukların bu süreci en az kayıpla atlatması sağlanmalı.
 27 Mart 2020 09:02
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Küçük çocuğuna bakmak durumunda kalacak olan babalar için idari izin düşünülmeli!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün "idari izin" konulu 13 Mart 2010 tarihli ve 12362 sayılı yazısının son kısmında, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yütürülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanlarının yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izinlerinin kullandırılması,
Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.

Cumhurbaşkanlığının esnek çalışmaya dair 22 Mart tarihli yazısında "... yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu Genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir." denilmektedir.

Diğer taraftan, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli hakkındaki uygulamanın Sağlık Bakanlığınca belirlenmesini istemiştir. Sağlık Bakanlığı ise 13 Mart 2020 tarihli Genelgesinde, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olanlar için idari izin verilmesine imkan tanımamıştır. Sağlık Bakanlığının 18 Mart tarihli ikinci yazısında ise bu kez "Çalışan eşlerin her ikisinin de Bakanlığımız personeli olması halinde, kamu sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğine yönelik gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla, okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan çalışanlarımızın yıllık izin talepleri, kadın çalışana öncelik verilmek kaydıtla Kurum amirlerince değerlendirilerek hizmet aksatmayacak şekilde planlama yapılacaktır" denilmiştir. Bu yazıdan da görüleceği üzere, bu imkan anne ve baba sağlık çalışanı ise tanınmaktadır.

Dolaysıyla, Sağlık Bakanlığında çalışan anneler, eğer okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu var ise tanınan izin haklarından yararlanamamaktadır.

Cumhurbaşanlığının ilk yazısında yer alan düzenleme, eşi çalışsın veya çalışmasın kendisi kamuda görev yapan anneler düşünülerek hazırlanmış gibi duruyor. Yerinde ama eksik bir düzenleme. Bir kere mesleği gereği izin kullanamayan pek çok kadın çalışan var. Ayrıca, boşanma veya vefat nedeniyle babayla yaşamak durumunda kalan çocuklar da var. Düzenlemede "kadın çalışan" ifadesinin kullanılması bu durumdaki kamu çalışanı babaları kapsam dışında tutuyor. Bunun bilinçli bir tercih olmadığı ortada, ani gelişen bir süreçte hızlı kararlar alınması gerekiyor ve bazı eksiklikler olması kaçınılmaz.

Düzenlemedeki "kadın çalışanlarının" ifadesinin "kadın veya erkek çalışanlarının" şeklinde genişletmek suretiyle hem bahsettiğimiz babalar rahat bir nefes alacak, hem de annenin mesleği sebebiyle izin kullanma imkanı bulamadığı durumlarda babanın bu haktan yararlanması sağlanacaktır.

Memurlar.Net - Özel

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