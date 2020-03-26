Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya, vaka sayısı 392'ye yükseldi
|26 Mart 2020 15:31
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Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya, vaka sayısı 392'ye yükseldi.
Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke genelinde koronavirüse yakalanarak hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
Virüse yakalananların sayısı ise 382 olarak açıklanırken, 105 kişinin de tedavisinin başarıyla sonuçlandığı bildirildi.
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