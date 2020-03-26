Çin'den, 44 kolilik koronavirüs yardımı
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi
|26 Mart 2020 15:50
|Yazdır
Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedavisinde kullanılmak üzere medikal malzemelerden oluşan kargoyu uçakla Türkiye'ye getirdi.
Çin Başkonsolos Sözcülüğünün Twitter hesabından, kargo uçağıyla İstanbul'a ulaştırılan medikal yardımlarla ilgili paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Başkonsolos Cui Wei'nin yönlendirmesi sonrasında, Bank of China Türkiye şubesi, 44 koliden oluşan maske, izole elbise gibi medikal malzemeleri dün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti." ifadeleri kullanıldı.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|BM'den 'cezaevlerindeki insan sayısının azaltılması' çağrısı
26 Mart 2020 16:06
|Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 36'ya yükseldi
26 Mart 2020 15:31
|Azerbaycan'da koronavirüsten üçüncü ölüm
26 Mart 2020 15:03
|Güney Kore'de koronavirüsü hastalarının yüzde 45'i iyileşti
26 Mart 2020 14:33
|Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
26 Mart 2020 14:08
|İspanya'da son 24 saatte 655 kişi öldü
26 Mart 2020 13:59
|Belçika'da koronavirüsten ölü sayısı 220'ye yükseldi
26 Mart 2020 13:50
|Koronavirüs haberlerinde dikkat edilecek hurafeler
26 Mart 2020 12:29
|İngiltere Kovid-19 antikor testlerini satışa sunacak
25 Mart 2020 22:38
|Fransa'da son 24 satte 231 kişi hayatını kaybetti
25 Mart 2020 21:16