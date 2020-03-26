Türkiye'den Yunanistan'a 'deniz yetki alanları'' tepkisi
|26 Mart 2020 19:26
|Yazdır
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddialarının, "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu bildirdi.
Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin dün yaptığı açıklama hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
Yunanistan'ın söz konusu açıklamasının, "talihsiz ve yanıltıcı" olduğunu vurgulayan Aksoy, "Doğu Akdeniz meselesinin özünde, Yunan-Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı talepleri ve Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin ve haklarının, hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği (AB) tarafından yok sayılması yatmaktadır." ifadesini kullandı.
- "İddialar, uluslararası hukuka aykırıdır"
Aksoy, Yunanistan'ın bu kapsamdaki iddialarının, AB aracılığıyla ve bu kurum içinde yayımlanan haritalarla meşrulaştırma gayretlerinin hiçbir hukuki değeri olmadığının altını çizerek, şunları kaydetti:
"Deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında temel kural olan hakça ve adaletli sınırlandırma ilkesini göz ardı eden Yunanistan'ın, bir takımada devletiymiş gibi gündeme getirdiği deniz yetki alanı iddiaları, uluslararası hukuka aykırıdır. Bunun en çarpıcı örneği, evvelki açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere, Meis Adası'dır.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de bir yandan diplomasi ve iş birliği kanallarını açık tutarken diğer yandan da hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pakdemirli'den il müdürlerine talimat
26 Mart 2020 20:00
|'Öğretmenlerimiz, öğrencileriyle irtibat halinde olacaklar'
26 Mart 2020 19:46
|Erdoğan'dan koronavirüse karşı birlikte mücadele çağrısı
26 Mart 2020 18:58
|'Öncelik istihdamın korunması ve kesintisiz enerji'
26 Mart 2020 18:36
|Bakanlıktan, Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı
26 Mart 2020 17:10
|Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı
26 Mart 2020 16:47
|Karamollaoğlu'dan faturalar vergiden muaf tutulsun çağrısı
26 Mart 2020 15:00
|'Provokatif paylaşımların yüzde 70'i FETÖ/PDY, PKK, DHKP-C'
26 Mart 2020 12:42
|Bakan Soylu, sosyal izolasyona uymayan bölgeleri açıkladı
26 Mart 2020 12:13
|Kılıçdaroğlu, siyasi parti liderlerine 'Koronavirüs' mektubu gönderdi
26 Mart 2020 12:06