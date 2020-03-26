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Şanlıurfa'da üretilen organik gübre yurt dışına satılıyor

Şanlıurfa'daki bir fabrikada üretilen organik gübre, iç pazarın yanı sıra başta Körfez ülkeleri olmak üzere, Avrupa ve ABD ülkelerinden talep görüyor.
 26 Mart 2020 21:13
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Şanlıurfa'da üretilen organik gübre yurt dışına satılıyor

Türk ve Katarlı iş adamlarının iş birliğiyle, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 45'inci kilometresinde 182 dönümlük alan üzerinde 2 yıl önce yaklaşık 40 milyon dolar bütçe ile yapımına başlanan tesis, 2019 yılında üretime geçti.

Tesiste, bölgedeki küçük ve büyükbaş hayvan çiftliklerinden toplanan katı çiftlik gübresi çeşitli işlemlerden geçiriliyor. İşlemlerin ardından elde edilen organik gübre, tesisteki laboratuvarlarda yapılan testlerin ardından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

Tarım alanlarına katkısıyla kısa sürede yurt içi ve dışında büyük ilgi gören organik gübre, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Yeşil Hayat Organik Gübre Fabrikasının Pazarlama ve Satış Sorumlusu Zeki Yıldırım, AA muhabirine, son yıllarda dünya genelinde organik gübreye ilginin giderek arttığını söyledi.

Fabrikalarında üretim sırasında gübreye herhangi bir kimyasal madde katmadıklarını anlatan Yıldırım, "Tamamen doğal olan katı çiftlik gübresini tesisimize getirerek işlemlerden geçiriyoruz. Buradaki işlemlerden sonra tarımda kullanılabilir yüzde 100 organik gübre üretimi yapıyoruz." dedi.

Yıldırım, organik gübreyi Antep fıstığı, pamuk ve diğer tarım ürünlerinde kullanan çitçilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, üreticinin hasatta güzel sonuçlar elde ettiğini söyledi.

"Günlük kapasiteyi 900 tona yükseltmeyi planlıyoruz"

Şanlıurfa'nın, Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu, bunun ham madde ve pazarlama açısından kendilerine kolaylık sağladığını aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ürettiğimiz gübreyi özellikle bölge tarımına sunuyoruz. Bunun yanında özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve ABD'ye, kurduğumuz bağlantılarla ihracatını gerçekleştiriyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan fuarlara katılım sağlayarak yeni bağlantılar kurduk, inşallah farklı ülkelere ihracat yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar sadece Körfez ülkelerine 4 bin ton organik gübre ihracatı gerçekleştirdik. Tesisimiz şu anda tek üretim bandı ve vardiya ile günlük yaklaşık 90 ton organik gübre üretim kapasitesine sahip. İleriki zamanda yürüttüğümüz yatırımlarla 3 vardiya 4 ürettim bandı şeklinde günlük kapasiteyi 900 tona yükseltmeyi planlıyoruz."

"Dönüm başına 110 kilogram daha fazla pamuk verimi elde ettim"

Organik gübre kullanan çiftçilerden Hakan Akıl da kimyasal ve organik gübre arasındaki farkı görmek amacıyla geçen yıl pamuk tarlasında organik gübreyi kullandığını belirtti.

Tarlasının bir kısmında kimyasal, diğer kısmında ise organik gübre kullandığını kaydeden Akıl, "Deneme sonucunda gerçekten iki gübre çeşidi arasındaki farkı gördüm ve organik gübre kullandığım kısımda dönüm başına 110 kilogram daha fazla pamuk verimi elde ettim. Bu benim için önemli bir farktı. Şimdi de buğdayda denedim sonuçlarını hazirandaki hasatta göreceğim. Gelecek yıl da yine farklı ürünlerde organik gübre denemeye devam edeceğim. Farkı gördükçe inşallah organik gübreyi daha fazla kullanacağım." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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