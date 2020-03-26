Marmarabirlik, ürünlere zam yapmama kararı aldı
|26 Mart 2020 21:18
|Yazdır
Birlikten yapılan açıklamaya göre, Marmarabirlik Entegre Tesisleri'nde çalışanlarla bir araya gelen Asa, çalışmalara katılarak üretime destek verdi.
Üretimin her noktasına giden Asa, çalışan personele moral verdi ve taleplerini dinledi.
Asa, Türkiye'nin zor ve sıkıntılı günlerden geçtiğini belirterek, "Dünya ve ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Bu mücadeleye bazılarımız evde kalarak, bazılarımız da üreterek katkı sağlıyoruz. Sizlerin moral motivasyonu bizim için çok önemli. Marmarabirlik olarak virüs tehdidine karşı çalışma koşulları ve hijyen konusunda önlemlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Siz varsanız biz varız. Bu zor günlerde gösterdiğiniz fedakarlığı asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Bu süreçte devletin ve halkın yanında olduklarını vurgulayan Asa, şunları kaydetti:
"Bazı kesimlerin bu zor dönemde fırsatçılık yaptıklarını görüyoruz. Böyle bir zihniyeti şiddetle kınıyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bu dönemde ürünlerimize zam yapmama kararı aldık. Yurt içi ve yurt dışı ihtiyacını karşılayacak ürünümüz de var. Gün fırsatçılık yapma günü değil, koronavirüsle mücadele etme ve halkımıza destek olma günüdür. Önümüzü görebilmemiz için tedbirler almak zorundayız. Ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç dağıtımı yaparak öncelikli ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugün ise satışları düşünme zamanı."
Ziyarette, Marmarabirlik Genel Müdürü İsmail Acar ve Öz Gıda İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Aytekin Kaya ile birim müdürleri de bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|TMO'dan vatandaşlara 'Ürün stoklamaya gerek yok' mesajı
26 Mart 2020 21:28
|Şanlıurfa'da üretilen organik gübre yurt dışına satılıyor
26 Mart 2020 21:13
|Merkez Bankası Başkanı: Yakından takip ediyoruz
26 Mart 2020 20:53
|Savunma sanayiinden medikal atılım: Yerli serum ve solunum cihazı
26 Mart 2020 18:41
|Kapıya serviste, ek 10 bin istihdama ihtiyaç var
26 Mart 2020 09:42
|Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız
26 Mart 2020 09:39
|Ekonomiye 'korona' aşısı
26 Mart 2020 07:52
|Her kesime destek paketi tamam
26 Mart 2020 07:20
|İnsafsızlar gıdayı 'oyun' aracı yaptı
26 Mart 2020 06:50
|Askeri fabrikada ilaç seferberliği
26 Mart 2020 06:40