Yurt dışından gelen 168 kişi Bolu'da yurda yerleştirildi
|26 Mart 2020 23:13
|Yazdır
Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen 168 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Bolu'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.
Ukrayna, Kazakistan, Bulgaristan ve Moldova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen ve burada sağlık kontrolünden geçirilen 138 kişi, polis eşliğinde 4 grup halinde otobüslerle Bolu'ya getirildi.
Burada ikinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Gölköy Yerleşkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu'nda kendileri için ayrılan odalara alındı.
Akşam saatlerinde ise Yunanistan'dan İstanbul Havalimanına gelen 30 kişilik yolcu grubu otobüsle Bolu'ya getirildi.
Yunanistan'dan gelen grup da aynı yurtta kendileri için ayrılan odalara yerleştirildi.
Maske ve eldiven takarak koruyucu kıyafet giyen polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı.
Bu arada yurtlarda kalan kişilerin yemek, meyve, çay ve kahve ile diğer bazı ihtiyaçları Türk Kızılay tarafından karşılanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kente daha önce Yunanistan'dan 39, Kolombiya'dan 10, İsveç'ten 23, Fransa'dan 138 kişi getirilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
26 Mart 2020 22:56
|KKTC'den gelen öğrenci ve tır şoförleri karantina altında
26 Mart 2020 22:06
|Ankara Valisi: 24 saatte 3 bin 102 çağrı gelendi
26 Mart 2020 21:56
|İçişleri'nden sanal dolandırıcılığa karşı kamu spotlu uyarı
26 Mart 2020 21:48
|Nevşehir'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım
26 Mart 2020 21:43
|Otobüsler kapasitesinin yarısını taşıyabilecek
26 Mart 2020 21:33
|65 yaşındaki kadını 'Vefa ekibi' hastaneye ulaştırdı
26 Mart 2020 20:58
|Garlara da 'termal kamera' takılıyor
26 Mart 2020 20:43
|Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü
26 Mart 2020 20:33
|Eczaneler artık hastaları birer birer kabul edilecek
26 Mart 2020 20:23