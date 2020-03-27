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Suda tasarruf zamanı: Barajlar kırmızı alarm veriyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın bu döneminde % 94 olan doluluk oranı şimdi % 63,92. Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar temizliğe kurallarına uyarken suyu tasarruflu kullanmamızı öneriyor.
 27 Mart 2020 06:52
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Suda tasarruf zamanı: Barajlar kırmızı alarm veriyor

İstanbul'daki barajların doluluk oranı, son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde. Geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk oranı yüzde 94 seviyesindeyken, bu yıl ise barajlardaki doluluk yüzde 63,92. Koronavirüs sebebiyle su tüketimine dikkat çeken uzmanlar, kuraklık nedeniyle ilerisi için uyarıda bulundu. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Türkiye'nin Batı kesimleri, 2019 yılında gerçekten az yağış aldı. Barajlara baktığımız zaman İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 64. Son 10 yıl içindeki en düşük ikinci seviyedeki değer. Önümüzde Nisan, Mayıs ayları var. Dolayısıyla yağışlar gittikçe azalıyor İstanbul genelinde" dedi.

HİJYEN ÖNEMLİ AMA

Korona dolayısıyla uyulması gereken hijyen kurallarına dikkat çeken Toros, şunları kaydetti: "Ellerimizi uzmanların söylediği şekilde uzun süre sabunlu su ile yıkamamız gerekiyor. Ama burada su kullanımına dikkat etmezsek, şu anda barajlarda olan su seviyesi önümüzdeki yaz döneminde düşerek, bizim için sıkıntılı bir dönem oluşturabilir. Onun temizlik yaparken suyu idareli kullanalım ve su sıkıntısı yaşamayalım."

SU BOŞA AKMASIN

Eller yıkanırken musluk açık bırakıldığında yaklaşık 2 litre su israf edildiğini dile getiren Toros, elimizi sabunlama işlemi devam ederken musluğun kapatılması gerektiğini aktardı. Evlerde ve iş yerlerinde de su tasarrufu için önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Hüseyin Toros, "Meyveleri yıkıyoruz. Meyveleri tek tek yıkamak var, bir de su içinde bekletip, üzerindeki kirler varsa önce yumuşamasını sağlayıp sonra yıkayabiliriz. Marketten aldıktan hemen sonra teker teker meyveleri yıkarsanız, çok miktarda suyun boşa gitmesine yol açabilirsiniz. Dolayısıyla hayatımızın her alanında suyu daha idareli kullanmayı düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de ev ve işyeri bazında çözümler üretmek gerek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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