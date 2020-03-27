Bu Köye girmek için sağlık raporu şart
|27 Mart 2020 08:50
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Salgından korunmak için, Sivas'ta Asarcık Köyü muhtarı Kemal Coşkun (48) da köye gidecek hemşerilerinden sağlık raporu istiyor. "Hepimizin sağlığı için" diyen Coşkun, Milliyet'e şöyle konuştu:
Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: "Köyümüzde, 400 kişi yaşıyor. Sağlık Bakanımızın da 65 yaş ve üzeri vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini açıkladıktan sonra biz yaşlılarımıza evde kalmalarını söyledik. Sonra da zaten evden çıkma yasağı geldi. Köyde mümkün olduğunca evden çıkmamaya özen gösteriyoruz. Şehir dışından köyümüze gelen vatandaşlarımızın da aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Bunun için de, köye geleceklerden sağlık raporu istiyoruz. Gelmeden önce gidip Sivas Devlet Hastanesi'nden sağlık raporu alsınlar, sonra da 14 gün evden çıkmasınlar. Kimse hastadır demiyoruz ancak bu şekilde önlem alabiliriz. Hem gelenlerin hem de köylünün sağlığı için bu önemli. Bizim yaşlı nüfusumuz da fazla. Bir kişiye bulaşırsa önüne geçemeyiz. Kimin nereden geldiğini bilsek de kimlerle temas ettiğini bilmiyoruz. İstediğimiz her şey salgına karşı tedbir."
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