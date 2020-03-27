Prof. Koçak'tan 13 maddelik öneri: Zoom kullanın
Bilim Kurulu üyesi Zeliha Koçak Tufan'tan "doktorlara güvenin, siz hasta değilsiniz size teste gerek diyorlarsa onlara inanın" dedi
|27 Mart 2020 09:11
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan 13 maddelik bir öneride bulundu.
Prof. Koçak "Doktorlara güvenin. Mesele sadece 6 yıl (+4/5 yıl uzmanlık, +3 yıl yandal) okumak değil... Her gün her hasta ile tecrübe kazanmak... Siz hasta değilsiniz size teste gerek yok diyorlarsa inanın... Siz bir kişisiniz ama onlar için 99+1... Hasta iseniz anlarlar merak etmeyin " dedi.
Herhangi bir semptom yokken acil servislere, aile hekimlerine giderek gereksiz yere hem onların meşgul edilmemesini hem de hastaların arasına girerek kendinizi riske atmayın diyen Koçak, paniği yaymamak için 13 maddelik bir öneride bulundu
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