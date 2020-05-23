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Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı

Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı Çanakkale'de ilk ceza 01.25 sıralarında kesildi 'Bu defalık affedin' dedi, ceza yemekten kaçamadı
 23 Mayıs 2020 08:55
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Çanakkale'de kısıtlamaya uymayan genç cezadan kurtulamadı

Çanakkale'de korona virüs tedbirleri kapsamında ilk kez uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, kentin en işlek caddeleri yasak ile birlikte sessizliğe büründü. Sokağa çıkma yasağına uymayan bir kişiye ise polis ekipleri tarafından idari para cezası işlemi uygulandı.

Korona virüsle mücadelede Ramazan Bayramında 81 ilde 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Bu kapsamda ilk kez sokağa çıkma yasağının uygulandığı Çanakkale'de saatler 24.00'ı gösterdiğinde şehir merkezinde sessizlik hakim oldu. Kentin en işlek caddesi olan Demircioğlu Caddesi başta olmak üzere şehir içi karayolları bomboş kaldı.

İlk Cezayı yedi

Çanakkale'de ilk kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında saatler 01.25'i gösterdiğinde sokakta olan bir genç polis ekiplerince durduruldu. Cevatpaşa Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 60. Yıl Parkı önünde Kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için gence idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerine 'Bu defa affedin' diyen genç ceza yemekten kurtulamadı.

Öte yandan polisler polis ekipleri, sabaha kadar nöbet tutup devriye görevlerini sürdürmeye devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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