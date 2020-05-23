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Liderlerin bayram programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Türkiye genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda Erdoğan, İstanbul'da bayramı ailesiyle geçirecek. TBMM Başkanı Şentop Şentop, memleketi Tekirdağ'da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da olacak
 23 Mayıs 2020 09:00
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Liderlerin bayram programı belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramı Ankara'da ailesiyle geçirmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bayramda Ankara'da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramı ailesiyle İstanbul'da geçirecek.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan İstanbul'da, Mithat Sancar ise Ankara'da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Eskişehir'de, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, memleketi Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal memleketi Aydın'da olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'da, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise Ankara'da olması bekleniyor.

AK Parti Genel Merkezi'nde partiler arası bayramlaşma programı, koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans üzerinden gerçekleştirilecek. AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Ramazan Bayramının ikinci günü olan 25 Mayıs Pazartesi günü, ilk olarak saat 09.30'da CHP heyeti ile video konferans görüşmesi yapılacak. CHP'nin ardından sırasıyla MHP, Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, BBP, DSP, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile bayramlaşılacak. MHP de bayramlaşmayı ikinci günde video konferans yöntemiyle yapacak. MHP sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, ANAP, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP heyetleri ile bayramlaşacak.
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