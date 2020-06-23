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Gıda Bilim Kurulu geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, televizyon ekranlarından gıda alanında reklam içerikli yönlendirmeler yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik yasal düzenlemenin getirileceğini söyledi. Kurulacak Gıda Bilim Kurulu, insan sağlığını tehlikeye atan bu kişileri davet ederek, iddialarını ispatlamasını isteyecek
 23 Haziran 2020 07:06
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Gıda Bilim Kurulu geliyor

Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telekonferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete alınan Kars Barajı'nın açılışına Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile birlikte Kars'a gittik. Gidiş yolunda uzunca sohbet etme imkanı bulduğumuz Bakan Pakdemirli'ye; gıda ve tarım alanında merak edilen konuları konuştuk.

Koronavirüs salgınıyla birlikte önemi iyice anlaşılan gıda ve tarım konusunda Türkiye'nin rolü dikkat çekici. Konuya ilginin artması beraberinde yeni yatırımları da getiriyor. Tüketicinin gittikçe hassaslaştığı bu süreçte gıdanın hem güvenilir hem de makul fiyatlarla tüketilebilir olması büyük önem taşıyor. Televizyon ekranlarından ve sosyal medya mecralarından yapılan yanlış yönlendirmeler ve insan sağlığı ile oynayarak kazanç elde etmeye çalışanlara karşı daha sert yaptırımlar geliyor.

SAĞLIĞIMIZLA ONYANA "DUR" DİYECEK

Ekranlardan reklam içerikli yönlendirmeler yaparak haksız kazanç elde edenlere "dur" diyecek yasal düzenleme hazır. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis'e sevkettikleri düzenleme ile Bakanlık bünyesinde Gıda Bilim Kurulu oluşturulacağını söyledi. Gıda alanının kirletmeye ve üzerinden rant kazanmaya çok müsait bir yer olduğuna dikkat çeken Pakdemirli, yasayla kurulacak Gıda Bilim Kurulu'nun insan sağlığıyla oynayanları sorguya çekeceğini söyledi.

YALANLARA İNANMAYACAĞIZ

Kişisel menfaati için toplumun sağlığıyla oynamak isteyenlere izin vermeyeceklerini belirten Pakdemirli, "Bazı insanlar çıkıp televizyonlarda şunları şunları tüketmek zararlı diye konuşuyorlar. Mesnetsiz açıklama yapana kendi namına kendi muayenesi için açıklama yapana, adam çekmek için yapılan bu tarz aksiyonlara bu tarz yalanlara inanmayacağız. Adamı çağıracağız diyeceğiz ki 'kardeşim sen böyle dedin ama hangi bilimsel dayanağı dayanarak söyledin' diye soracağız. 'Efendim domates yemeyin kanser yapar. 'Bunu dedin ama hangi bilimsel gerçeğe dayanarak dedin?" diye soracağız" dedi.

"TİCARETTEN MEN EDERİZ"

Taklit ve tağşiş yayanların peşini de bırakmayacaklarına vurgu yapan Bakan Pakdemirli, kararlı konuştu: "Bu konuyla ilgili de tasarımız Meclis'te yasalaşmayı bekliyor. Baskın denetimlerle tağşişin üstüne gittik. Eskiden isim değiştirerek devam edebiliyorlardı bu gelen yeni tasarı ile beraber bunun önüne geçeceğiz. Gerekirse adamı ticaretten men edeceğiz."

3 MİLYARLIK YENİ SERA YATIRIMI VAR

Seralarla ilgili olarak şu an 3 milyar liralık yeni bir yatırım olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tarımla alakalı olarak bizim ortalama büyüklüğümüz yaklaşık olarak 6 hektar. Yani bir işletmede 6 dönüm ölçeğe sahibiz. Fransa'da bu 420 dönüm, İngiltere'de 920 dönüm. Örgütlenme olarak bizde çok sayıda örgütlenme var ama üreticiye gerçek değerini yansıtma anlamında eksiklikleri var" diye konuştu.

DİJİTAL PAZAR HAL YASASINA İHTİYAÇ BIRAKMAZ

Tohumdan çatala kadar olan zincirin bir arada gitmenin önemine de dikkat çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "Bunların hepsini halledecek dijital tarım pazarı kurduk. Dijital tarım pazarı planlamayı da çözüyor, ölçek problemini de çözüyor. Lojistik problemini de çözüyor. Çünkü taleple arzı bir araya getiriyor. Ya ürün çok kısa bir yerde tüketiliyor ya da ürün Kars'tan Edirne'ye gitse dahi alıcısı belli fiyatı belli. Dijital tarım pazarı devreye girdiğinde hal yasasına da ihtiyaç kalmayacak. Çünkü halci de bu pazarın içinde olacak."

83 milyon nüfusa 83 milyon küçükbaş

Küçükbaş hayvancılığı teşvik için de hayvan başına 100 lira destek verdiklerini dile getiren Pakdemirli, "2023'e her adam başı her kelle başına bir küçükbaş hedefimiz var. Şu anda 50 milyon civarında küçükbaşımız var. Bunu 83 milyona çıkarma hedefimiz var. Şu an yeyilen etin yüzde 10'u küçükbaş yüzde 90'ı büyükbaş. Biz bu yüzden onu 20'ye çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Cevize bademe yatırım çağrısı

Bakan Pakdemirli'nin dikkat çektiği konulardan biri de tarımdaki stratejik ürün yatırımları oldu. Önemi gittikçe artan ve Türkiye'nin avantajlı olduğu badem ve ceviz için iş adamlarına yatırım çağrısı yaptığını belirten Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğü bozuk olan orman alanlarını tahsis ediyor badem ve ceviz dikimi için. Bunun yüzde 65'ini biz ödüyoruz. Sen şimdi 100 ağaç dikiyorsun 65'ini ben veriyorum. 100 ağaçlık yeri çapalıyorsun 65 ağaçlık yerin masraflarını ben veriyorum. 6. yıl ürün alıyorsun 7. yıldan itibaren sistem kendini ödüyor. Şimdi ben iş adamlarını da davet ediyorum. 10 yılda 15 yılda kendini ödeyen rüzgar tribünlerinin peşinden koşuyor musun, koşuyorsun. Sanayi tesisi kuruyorsun 15 sene de kendini ödüyor. HES kuruyorsun kendini 15 senede ödeyecek. 5-6 senede kendini amorti eden bir yatırıma neden gelmiyorsun? Çünkü Türkiye inanılmaz ceviz tüketen bir toplum" dedi.

İbrahim Acar

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