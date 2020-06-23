1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...

İstanbul Beşiktaş'ta fırtına ve dolu anlarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan fırtınada aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları görüntülere böyle yansıdı.
 23 Haziran 2020 14:13
Yazdır

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle anlattı:

"Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

Kaynak: A haber
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mersin'de bir kaya parçası Trump'a benzetildi: Yöre halkının ilgisini çekiyor
23 Haziran 2020 15:17		 Orman Bölge Müdürü ve ailesinin testi pozitif çıktı
23 Haziran 2020 13:16
Yıldırımdan korunmanın 30 kuralı
23 Haziran 2020 13:06		 Tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti
23 Haziran 2020 12:29
Bitlis'te, park halindeki traktör sel sularına kapıldı
23 Haziran 2020 11:54		 Sağlık çalışanlarının virüsle mücadelesini yansıtan grafiti
23 Haziran 2020 11:15
TBMM'de çalışan 6 personelde virüs tespit edildi
23 Haziran 2020 11:10		 Sivas'ta annesiz danayı at emziriyor
23 Haziran 2020 10:10
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
23 Haziran 2020 10:08		 Yeni tehlike maske, eldivenler, enfekte olmuş atıklar
23 Haziran 2020 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:18 - Koronavirüslü kadın nişana katıldı, 45 kişi gözetim altında15:09 - Akşener'in işsiz diye tanıttığı gencin fotoğrafları internete düştü15:08 - Türkiye, Somali'deki terör saldırısını kınadı14:54 - Mahkemeden İmamoğlu'nun tazminat talebine ret14:51 - Kılıçdaroğlu'ndan Baro Başkanlarının yürüyüşüne destek14:45 - İstanbul'daki hortum böyle görüntülendi14:37 - Maske farkındalığı oluşturmak için heykellere maske taktılar14:28 - Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı14:22 - Virüse yakalanan erkekler kadınlardan daha fazla antikor üretiyor14:18 - İstanbul'da yağış başladı, araçlar mahsur kaldı
14:13 - Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez14:13 - İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...14:06 - Maske uyarısı sonrası polisi çileden çıkardı14:02 - YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak13:59 - Silah ruhsatları Nüfus Müdürlüklerinde basılacak13:56 - Gri listede aranan iki terörist etkisiz hale getirildi13:50 - Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu, virüs nedeniyle kapatıldı13:45 - MSB'den Somali'deki saldırıya ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Maskesiz sokağa çıkma yasağı tüm illerde geçerli olmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Erdek Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı
Ankara BİM açıklandı. İhraç işlemlerinin iptali davaları kaç günde sonuçlanıyor?
YÖK, 17 üniversiteye rektör adaylığı için başvuru alacak
İhtiyaç kredisinde görülmemiş oran: %0,79
Tezel'e 15 yıl isteniyor: FETÖ'ye üye olmak suçundan yargılanacak
Düğünlerde hediye olarak takılan 'Suriye altınına' dikkat!
Bilim Kurulu Üyesi Kara'dan YKS'ye ilişkin rahatlatan sözler
Kamu kurumları, resmi yazışmalarda, vatandaşa cevap verirken 'rica ederim' diyemez
Korona'dan kaçıp sele yakalandılar
Maske takmayan vatandaştan polise... Şov yapıyorsunuz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kedi 2
trabzonsporluların alanya'lı görevliye saldırmaları 1
baroların ankara'ya alınmaması 2
pazar durgunluğu 1
hırs yapmak 3
biz ayrım yapmadan herkese kucak açtık 2
özel harekat 1
kahvehane 1
saniye 1
Uyku göz bandı 3
SON İLANLAR
Şırnak Üniversitesi 17 İşçi Alacak
Şırnak Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
TÜBİTAK 2 personel alacak
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü sözleşmeli 13 personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Geçici 19 İşçi Alacak
Ordu Kabadüz Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Aigai Kazı Başkanlığı Geçici 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam