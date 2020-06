İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...

İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.

A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle anlattı:

"Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."

Kaynak: A haber