İstanbul'daki şiddetli fırtınada, muhabir kanlar içinde kaldı...
İstanbul Beşiktaş'ta fırtına ve dolu anlarını canlı yayında aktaran A Haber muhabiri Melis Coşan fırtınada aldığı darbe sonucu hafif şekilde yaralandı. Dehşet anları görüntülere böyle yansıdı.
|23 Haziran 2020 14:13
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İstanbul'da şiddetli fırtına etkili olurken o anları canlı yayında izleyicilere aktaran A Haber muhabiri zor anlar yaşadı. Şiddetli fırtınanın etkisi ile ağaçtan kopan dal parçasının kafasına çarpması ile yaralanan muhabir canlı yayında korku dolu anlar yaşadı.
A Haber muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaşadığı zor anları şu sözlerle anlattı:
"Biz Beşiktaş'tayız. Burada durmakta oldukça zorlanıyoruz. Çok fazla dolu yağışı var. Yollar adeta göle döndü şu an. Sadece 3 dakika içinde yollar bu hale geldi. Trafik kilitlendi, araçlar ilerleyemiyor. Şu an yayın yapmak çok zor, hem sağanak hem dolu yağışı var. Gözümü açamıyorum. Şu an kafamıza ağaç düştü."
Kaynak: A haber
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