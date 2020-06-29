Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusu yayımladı

Sağlık Bakanlığı, 12 bin 787 kadronun yer aldığı iller arası yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Başvurular 2 Temmuz'a kadar alınacak.

2020 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 23.07.2020 tarihi Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

1. İstihdam Planlama Komisyonu'nun 24.06.2020 tarihinde yapılan toplantısında 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman (TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60'ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.

Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır.

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2020 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY'sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.

5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.

b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atananlar görev yaptığı ilde fiilen (2) iki yıl çalışmış olması şartıyla müracaatını yapabilecektir.

Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.

6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2020 tarihine göre hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.

b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları PBS üzerinden alınacaktır.

c) Alınan itirazlar değerlendirilerek PBS üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

7. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.

8. Kura son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

9. 2019 Yılı Eylül Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası ve 2020 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21 26. ve 31. maddelerine göre ataması yapılan personelden atama kararını kendi talepleriyle iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.

11. Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni ve Sağlık Teknikeri kadrosunda çalışanlar, halen çalıştıkları unvan ve branşlarında, diğer personel ise halen çalıştıkları kadro unvanlarında açılan münhal kadrolara müracaat edebileceklerdir.

12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edecek uzman tabip ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen, yabancı dil şartı hariç başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak;

*) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,

** ) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,

** *) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index - Expanded), SSCI (Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını bulunmak.

Bu belgeler başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilecektir. Belgeleri eksik olan veya istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY'si devam edenlerin kura başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin "a)" bendi kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.

13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı KHK'nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk Sağlığı Laboratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi Başhekim ve Başhekim Yardımcısı, eğitim görevlisi ve vekaleten eğitim görevlisi olarak görev yapan personeller bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde görevlerinden ayrılışlarının yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

14. a) Kura son başvuru tarihi itibariyle; 4924 sayılı Kanuna göre halen sözleşmeli çalışan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK nın 45/A maddesine göre çalışmakta olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY'si devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY'si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden (30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi PBS üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 03.07.2020 Cuma -20.07.2020 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar PBS üzerinden kura iptal başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.

17. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan ve PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

18. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

19. Bu kura için açılmış olan münhaller birim bazında ilan edilmiştir.

20. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

2020 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

29 Haziran 2020 Pazartesi- 02 Temmuz 2020 Perşembe Saat 18:00'e kadar Münhal yerlerin ilanı ve PBS üzerinden başvuruların yapılması

14 Temmuz 2020 Salı İnceleme neticesinde başvuruları ret olanların PBS üzerinden ilanı

14 Temmuz 2020 Salı - 16 Temmuz 2020 Perşembe Saat 18:00'e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların ve hizmet puanı itirazlarının PBS üzerinden alınması

22 Temmuz 2020 Çarşamba İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

23 TEMMUZ 2020 PERŞEMBE KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.

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