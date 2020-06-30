Sözcüsü 'açılacak' dedi ama komşunun sınırı 'kapı duvar'
|30 Haziran 2020 12:19
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Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem kara hem de deniz sınırlarını 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle açılacağını duyurdu. Ancak geçtiğimiz Şubat ayında kapılarına dayanan binlerce mülteciyi durdurmak için Kastanies Sınır Kapısı'na beton ve jiletli tel ören Yunanistan makamları, söz konusu kapıda herhangi bir düzenleme gerçekleştirmedi.
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas, Türkiye ile hem Edirne-Kastanies hem de İpsala-Kipi Sınır Kapıları'nın 1 Temmuz 2020 itibariyle yeniden açılacağını duyurdu. Petsas, kara kapılarının yanı sıra deniz kapıları ile ilgili de "Yurt dışından Yunanistan limanlarına girişler açılacak" ifadelerini kullandı.
Mülteciler için örülen beton duvarlar ve jiletli teller duruyor
Türkiye'nin açık kapı politikası uygulamasının ardından geçtiğimiz Şubat ayında Suriye, Afganistan, Irak gibi bir çok ülkeden binlerce mülteci Edirne'ye akın etmişti. Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen on binlerce mülteci göçmene Yunan güvenlik güçleri, orantısız güç ve sert müdahale de bulunmuştu. Müdahalenin şiddetini gün geçtikçe arttıran komşu askerleri, plastik mermi ve gerçek mermi kullanma cüretini de göstererek, 3 mültecinin yaşamını kaybetmesine neden olmuştu. Söz konusu Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar ve jiletli teller çeken Yunanistan makamları, hükümet sözcüleri Petsas'ın, 'Kapılar 1 Temmuz'da' açılacak söyleminin aksine söz konusu kapı da herhangi bir hareketlilik gözlemlenmiyor.
Öte yandan, İpsala Sınır Kapısı karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'nda ise durum Kastanies'a göre daha stabil. Göçmen akımında herhangi bir olayın yaşanmadığı Kipi'de, 'açılma' kararı uygulandığı takdirde, fiziksel olarak sınır kapısında herhangi bir hazırlığa gerek duyulmadan, normale geçiş süreci yaşanabilecek.
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