MEB, ders kitaplarını milli eğitim müdürlüklerine gönderdi
|30 Haziran 2020 12:27
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı.
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Muazzez Karaçay İlkokulundaki etkinlikle ders kitaplarını öğrencilerin sıralarına yerleştirdi.
Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, "Bakanlığımız tarafından 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren dağıtılan ücretsiz ders kitapları tarihte ilk kez bu yıl haziran ayından itibaren dağıtılmaya başlandı. Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik." diye konuştu.
Bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyar kitabın öğrencilere dağıtıldığını ifade eden Çolak, öğrencilerin ders kitaplarını okullar açıldığında alacaklarını söyledi.
Çolak, yeni eğitim öğretim yılın öğrencilere hayırlı olmasını diledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
30 Haziran 2020 13:44
|Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavı açıklaması
30 Haziran 2020 13:02
|Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
30 Haziran 2020 12:44
|Valilikten asker uğurlaması uyarısı
30 Haziran 2020 12:41
|KPSS başvuruları bugün alınmaya başlanacak
30 Haziran 2020 12:14
|Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı
30 Haziran 2020 11:31
|Kanal İstanbul'un imar planlarının 3 etabı onaylandı
30 Haziran 2020 11:23
|Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor
30 Haziran 2020 11:08
|MEB uzaktan eğitimin kazanımlarını ölçecek
30 Haziran 2020 10:44
|3 yeni tıp fakültesi kurulacak
30 Haziran 2020 09:44