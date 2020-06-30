Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak.
|30 Haziran 2020 14:38
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Afyonkarahisar'da bir kasaba daha giriş ve çıkışa kapatıldı
30 Haziran 2020 13:48
|Üç ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
30 Haziran 2020 13:44
|Sağlık Bakanlığı'ndan görevde yükselme sınavı açıklaması
30 Haziran 2020 13:02
|Şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması yapıldı
30 Haziran 2020 12:44
|Valilikten asker uğurlaması uyarısı
30 Haziran 2020 12:41
|MEB, ders kitaplarını milli eğitim müdürlüklerine gönderdi
30 Haziran 2020 12:27
|KPSS başvuruları bugün alınmaya başlanacak
30 Haziran 2020 12:14
|Kamu Hastaneleri için iş sağlığı ve güvenliği uygulama rehberi yayımlandı
30 Haziran 2020 11:31
|Kanal İstanbul'un imar planlarının 3 etabı onaylandı
30 Haziran 2020 11:23
|Hakim ve savcı adayları uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor
30 Haziran 2020 11:08