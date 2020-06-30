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Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak.
 30 Haziran 2020 14:38
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Bakan Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmak için yeni bir uygunluk testi yapılmayacak."

"Kısa Çalışma Ödeneği süresindeki 1 aylık uzatma için işverenlerden yeni talep alınmayacak."

Anadolu Ajansı
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