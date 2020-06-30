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ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarpması sonucu yaşamını yitiren İrem Kütük'ün ölümüne sebebiyet veren kamyonet sürücüsü, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
 30 Haziran 2020 15:10
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ODTÜ'lü İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin davada karar açıklandı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) hareket halindeki kamyonetin açılan kasa kapağının çarptığı İrem Kütük'ün ölümüne ilişkin "taksirle ölüme sebep olma" suçundan yargılanan sürücü Tahir Kepenek, 4 yıl hapse mahkum edildi.

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kepenek hazır bulundu.

Savunması sorulan Kepenek, suçsuz olduğunu, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini ifade etti.

Yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını savunan Kepenek, beraatini talep etti.

Savunmanın ardından Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Ali Yüksel, Kepenek'e, "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 4 yıl hapis cezası verildiğini bildirdi.

Kepenek'in cezasında erteleme ve paraya çevirme uygulanmadı.

- Olay

ODTÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi İrem Kütük, 26 Kasım 2018'de kampüste kaldırımda yürürken yanından geçen, Kepenek'in kullandığı üniversiteye ait kamyonetin açılan kasa kapağının başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından Kepenek, Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmış ve hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kepenek, bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tahliye edilmişti.
Anadolu Ajansı
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