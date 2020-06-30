1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evinin bodrumunda bulmuştu, ne olduğu ortaya çıktı

Kayseri'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı.
 30 Haziran 2020 17:40
Yazdır

Kayseri'de, kuaför İbrahim Çeliker'in (39), müstakil evinin bodrum katında odun parçasına yapışık olarak bulduğu hayvan iskeletinin yapılan araştırma sonucu sansar olduğu ortaya çıktı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, "Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil" dedi.

Kocasinan ilçesi Argıncık Feyzioğlu Mahallesi'nde müstakil evde oturan 3 çocuk babası kuaför İbrahim Çeliker, 2 gün önce mangal odunu aramak için evinin bodrumuna indi. Çeliker, bu sırada odun parçasına yapışmış hayvan iskeleti buldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Çeliker, iskeleti odun parçasından ayırmadan bodrumdan çıkarıp, bugün ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Burada Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Düzler, hayvan iskeletini inceledi. Yapılan incelemenin ardından hayvan iskeletinin röntgeni çekildi ve sansar olduğu tespit edildi.

'BU DOĞAL OLUŞUMU NEDENİYLE KIYMETLİ BİR HAYVAN'

Prof. Dr. Düzler, hayvan iskeletinin bozulmaması nedeniyle ilginç olduğunu belirterek, "Bu tahnit olmuş doğal bir hayvan türüdür. Bu doğal tahnit dünyada farklı sebeplerle oluşabiliyor. Özellikle ısı koşulları ve hava değerleri ile bedeni çürümekten alıkonuluyor. Hayvan bu şekilde muhafaza edilebiliyor. Bu doğal oluşması nedeniyle kıymeti olan bir hayvan. Çünkü tamamen çürüyüp yok olmamış. Derisi yüzde 90 oranında sağlam kalmış. Üzerinde birtakım kalıntılar var ama iç çürüme şekillenmiş ama çürümeyi durduran bir olay olmuş. Bu şekilde de mumyalanmış. Dünyada bu şekilde mumyalanma mevcut ancak tabi nadir görülüyor" dedi.

'HAYVANIN SANSAR OLABİLECEĞİ SONUCUNA ULAŞTIK'

İskelet üzerinde yaptıkları çalışmaya değinen Düzler, "Evcil kedi ile farklı bir hayvan yapısı ile karşılaştık. İskeletin açıkta kalan kısımlarından yola çıkarak kedigillerden olabileceğini düşündük. Sonrasında röntgenini çekerek, birtakım detaylara ulaştık. Hayvanın sansar olabileceği sonucuna ulaştık. Yıl olarak eskiliği görülüyor, ancak çok eski bir materyal değil. Yani 10'lu yıllarla ifade edilebilecek tarihi bir yapıya sahip diyebilirim" ifadelerini kullandı.

'HAYVANIN 10 İLE 15 YIL ARASINDA YAŞININ OLDUĞUNU SÖYLEDİLER'

İskeleti evinin bodrumunda bulan İbrahim Çeliker ise, "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne geldik. Hocalarımız hayvana baktı. Hayvanın röntgeni çekildi. Kemik yapısı ve diş sayısı ile bu hayvanın sansar olduğuna karar verilmiştir. Hocamız da onayladı. Hayvanın 10 ile 15 yıl arasında bir yaşının olduğunu söylediler. Ben kedi ile sansar olabileceğini söylemiştim. Sansar olduğuna karar verildi" ifadesini kullandı.

Evin bodrumunda odun ararken bu iskeleti buldu
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide virüs tespit edildi
30 Haziran 2020 18:05		 Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü
30 Haziran 2020 17:05
Bu ilçede son korona hastası taburcu edildi
30 Haziran 2020 16:37		 Fahiş fiyatlarıyla dudak uçuklatan restoran görüntülendi
30 Haziran 2020 15:50
50 derece sıcaklıkta 50 liraya çalışıyorlar
30 Haziran 2020 14:13		 Bodrum'da pide fiyatları, 25 kilometre mesafede 7'ye katlanıyor
30 Haziran 2020 13:12
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
30 Haziran 2020 12:17		 Adalet sarayı önünde geniş güvenlik önlemi
30 Haziran 2020 12:12
Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu
30 Haziran 2020 12:00		 İstanbul'da standartlara uymayan 'kasis' tehlikesi
30 Haziran 2020 10:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:19 - YKS'de bina sorumlusu olan okul müdürünün testi pozitif çıktı18:15 - Halk Bankası avukatları ABD'deki davada reddihakim başvurusu yapacak18:08 - 1 Temmuz'da açılacak internet kafelerde tedbirler nasıl olacak?18:05 - Cenazeye ve nişana katılan 75 kişide virüs tespit edildi17:55 - Vali, vaka sayısı 500'e ulaştı demişti, çağrısı yanıt buldu17:47 - Hazine temmuz-eylül döneminde dış borç almayacak
17:44 - Çeyrek altın 635 TL oldu17:40 - Evinin bodrumunda bulmuştu, ne olduğu ortaya çıktı17:27 - 2020 KPSS başvuruları başladı, en güncel sorular için17:26 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları17:20 - Ak Parti Grup Başkanvekili virüse yakalandı17:19 - Baro düzenlemesinin görüşüleceği tarih belli oldu
17:10 - 'Öğretmenler Odası' kuşağı bugün TRT EBA TV'lerde başlayacak17:05 - Asker uğurlama konvoyunda ölümden döndü16:59 - AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok16:56 - TBMM Başkanlığı adaylığı için son gün 6 Temmuz16:48 - Oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yakan kadının mağduriyeti giderildi
16:44 - Dünyada yalnızca 7 ülkede üretilen x-ray sistemi üretilmeye başlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Vakalar böyle giderse, okulların açılması zor
2020 KPSS başvuru kılavuzu yayımlandı
Küçük İkra Nur öldürülerek dere yatağına atılmış
Güvenlik soruşturması teklifinden 'kayın' çıkarılıyor
İkinci el araçta fiyat oyunu deşifre oldu!
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek
Cumhurbaşkanlığı sehven üniversite kurdu
3 yeni tıp fakültesi kurulacak
Yargıtay'dan mal sahibi/kiracıları ilgilendiren 3 karar
Ek gösterge artışı daha önce emekli olanların emekli aylığı ve ikramiyelerini artırır mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 2
mücevher 1
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 1
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 1
b12 vitamini eksikliği 1
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
luigi datome 1
29.06.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
kıdem tazminatı caiz değildir 2
SON İLANLAR
Kütahya Yenikent Belediyesi Muhasebeci Alacak
Karatay Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Kırklareli Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Şeker Fabrikaları 306 işçi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir İzdoğa 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam