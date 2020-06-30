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Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı

Adana'da gıda kolisi dağıtımı yapan belediyeye ait kamyonet kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Polisin tarafından caddede terk edilmiş halde bulunan araçtaki yardım kolilerinin çalındığı tespit edilirken, şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.
 30 Haziran 2020 19:53
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Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı

Adana'da gıda kolisi dağıtımı yapan belediyeye ait kamyonet kimliği belirsiz şüpheli tarafından çalındı. Polisin tarafından caddede terk edilmiş halde bulunan araçtaki yardım kolilerinin çalındığı tespit edilirken, şüphelinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere koliler bulunan Yüreğir Belediyesi'ne ait kamyoneti alarak kaçtı.

Dağıtımdan dönen belediye görevlileri, kamyonetin olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyoneti, Özgür Mahallesi Kadife Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu. Araçta inceleme yapan polisler, yardım kolilerinin çalındığını belirledi. Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
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