Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt
|30 Haziran 2020 22:20
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD'nin, Türkiye'nin Rusya'dan temin ettiği S-400 hava savunma sistemlerini satın alma talebine ilişkin konuya değinen Çelik, "Bir ülke bir başka ülkeden silah ya da silah sistemi aldığı zaman bunu kullanmak için alıyor. Türkiye Cumhuriyeti patriot almak istedi vermediler ve S-400'de karar kılındı. Bir silah sistemi bir ülkeye satıldığı zaman son kullanıcı olarak satılır. Türkiye Cumhuriyeti açısından bakarsak Türkiye Cumhuriyeti köklü devlettir. Tüm ülkelerle ilişkilerde adımları atarken hesap ederek atar. Katsa yaptırımları yaklaşımı Türkiye Cumhuriyeti açısından doğru bir tavır olarak gündeme gelmez. Patriotlar konusunda irademizin müttefikimizin ABD tarafından değerlendirilmesini bekleriz" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Söz konusu tartışma, Cumhuriyetçi Senatör John Thune'un önerisiyle patlak verdi. Thune, ABD'yle Türkiye arasındaki S-400 krizinin aşılması için hava savunma sistemlerini Washington'ın almasını önerdi; Amerikan Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda değişiklik teklifinde bulunarak, Türkiye'deki S-400'lerin Amerikan ordusunun füze satın alma bütçesinden alınmasını gündeme getirdi.
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