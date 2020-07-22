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Sultan Reşad'ın torununa büyü oyunu

Osmanlı hanedanı soyundan gelen N.H.H., Hakan C. ve eşi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hakan C.'nin "Sende ve ailende büyük bir büyü var. Kilo kilo safran suyuyla yıkanacaksın" diyerek safran parası olarak kendisinden 460 bin lira aldığını öne sürdü.
 22 Temmuz 2020 08:47
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Sultan Reşad'ın torununa büyü oyunu

Hürriyet'in özel haberine göre: Sultan Mehmed Reşad Han'ın torunu E.N.H.'nin oğlu N.H.H., yaşadığı sıkıntılara çare olur umuduyla bitkisel ürün işi yapan Hakan C. (49) ile, bir arkadaşı aracılığıyla tanıştı. Geçen ocak ayında yapılan görüşmede Hakan C., sıkıntı içindeki N.H.H.'ye ailesi ile ilgili bir takım bilgiler sıraladı. Hakan C.'nin bu bilgilere sahip olmasına şaşıran N.H.H., Hakan C.'nin Üsküdar'daki evine gitti. Evde, Hakan C.'nin eşi Yasemin C. (35) de bulunuyordu. Çift taş zemine bir çarşaf serdi. Çarşafın üstüne konulan leğene bir miktar su konuldu. Suyun içine birtakım resimler, Arapça yazılı kağıtlar, tuz ve 11 gram safran ilave edildi. Hakan C. bu esnada bir elini Kur'an-ı Kerim'in üstüne koyarak dua etmeye başladı. Allah'tan ve meleklerden bahseden Hakan C., 10-15 saniye sonra "Tamam geldiler" dedi ve el çabukluğu ile leğene muska, kafası koparılmış Buda heykeli, kırık jiletler ve sabundan yapılmış bir bebek de koydu. Leğenin içindeki malzemeleri N.H.H.'nin çıkarmasını isteyen Hakan C., leğendeki çamurlu suyu göstererek "Sana ve ailene büyük bir büyü yapılmış. Büyüyü, yapacağımız çalışmalar ile çözebiliriz. Bu şekilde, aileyi uzun yıllar koruma altına almış oluruz" dedi.

Sultan Reşadın torununa büyü oyunu

Hakan C.
SAFRAN İÇİN 460 BİN TL VERDİ

Hakan C. yaşattığı görsel illüzyondan sonra bu kez, N.H.H.'ye yaşadıkları ev, çocuk sahibi olamama durumu, ablası ve damatları ile ilgili de bazı bilgiler vermeye başladı. Hakan C.'nin sözünü ettiği 'büyü' iddiasına inanan N.H.H., gelen talepleri karşılamaya başladı. Hakan C., N.H.H.'ye kilo-kilo İran safranı konulmuş su ile yıkanması gerektiğini söyledi. Kilosu 80-90 bin liraya satılan İran safranını daha uygun fiyata satan toptancı arkadaşları olduğunu söyleyen Hakan C., N.H.H.'nin kendisine para göndermesi halinde safranı daha uyguna alabileceğini söyledi. N.H.H., 31 Ocak ile 13 Şubat arasındaki 2 haftalık süreçte, Yasemin C.'nin banka hesabına 460 bin 260 TL gönderdi. N.H.H., 4 ayrı dekontun açıklama kısmına da 'safran' ve 'kurban' ifadesi ekledi.

İTALYA İSTEĞİ ŞÜPHELENDİRDİ

Hakan C., N.H.H.'den gelen para ile aldığını söylediği safranlı su ile evinde banyo yapmasını sağladı. Hakan C. daha sonra N.H.H.'ye, iddiaya göre, "İtalya ve Bangok'a gezi yapmamız gerekir. Bu çarşaf ve tuz olayını oralarda da yapmamız gerekir" dedi. Bu ifadeler sonrası N.H.H. durumdan şüphelendi. Hakan C. ile ilgili yaptığı araştırma sonrası şüphesi artınca gönderdiği paraların iadesini istedi. Sonuç alamayan N.H.H., Hakan C. ve eşi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık C. çiftinin ifadelerinin alınmasını istedi.

'PARA KONUSU İKİMİZE ÖZEL'

Konu ile ilgili telefonla ulaştığımız Hakan C. ise "Soruşturmadan haberim yok. Henüz ifadem de alınmadı. Evimize gelen bir yazı da yok. N.H.H.'yi tanırım, çok da iyi bir insandır. Eşimin hesabına para gönderdiği doğru. Ancak paraların neden gönderildiği, benimle onun arasındaki özel bir konudur; bunu açıklayamam. Kimseyi dolandırmam veya zarara uğratmam da söz konusu olamaz" diye konuştu.
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