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Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı

Psikolog alımlarında taban puanlar 80 civarında olmasına rağmen, ilan metnine özel şart konunca, 60 puanlı aday kazanan oldu
 01 Ağustos 2020 00:02
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Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı

Bozok Üniversitesi, Temmuz ayında yayımladığı ilanla 70 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Alım yapılacak unvanlardan birisi de Psikolog idi.

Ancak Psikolog pozisyonu için, Psikoloji lisans mezunu olmanın yanı sıra "MEB onaylı aile danışmanlığı sertifikası ile psikoteknik değerlendirme ve uygulama yetki belgesine sahip olmak" şartı konunca, 60 puanlı aday, kazanan aday olarak açıklandı

Memurlar.Net - Özel

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