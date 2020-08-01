1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisinde alınan kararları elektronik ortamda paylaşmaya başladı.
 01 Ağustos 2020 17:04
Yazdır
ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, her ay önemli konuların görüşüldüğü Belediye Meclisinde alınan kararları elektronik ortamda paylaşmaya başladı.

Pandemi sürecinde birçok projeyi ve etkinliği elektronik ortamda paylaşan Büyükşehir Belediyesi, kağıt israfının önüne geçmek amacıyla Meclis kararlarını E-Dergi adıyla internet ortamında yayınlamaya başladı. Kağıt tasarrufuna büyük katkısı olacak yeni uygulama sayesinde bundan sonra meclis kararlarının kağıt çıktısı da alınmayacak. Meclis üyeleri dahil isteyen herkes internet üzerinden ya da akıllı cep telefonlarıyla meclis kararlarına erişim sağlayabilecek.

Dünyanın her yerinden meclis kararlarına ulaşım

Vatandaşlar, dünyanın her yerinden Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığının kurumsal hafızayı artırmak ve alınan meclis kararlarının görülebilmesini sağlamak için hazırladığı E-Dergi'ye "https://www.ankara.bel.tr/" adresi üzerinden kolayca ulaşabilecek. "Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik" menüsüne girerek E-Dergi'yi görüntüleyebilecek olan vatandaşlar, Başkent'te Büyükşehir Belediye Meclisinin kent yönetimine yönelik aldığı tüm kararları yakından takip edebilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'
01 Ağustos 2020 16:16		 4 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Ağustos 2020 16:13
Tüketici hakem heyeti uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmadı
01 Ağustos 2020 13:59		 Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada kurallara uymayanlara göz açtırmadı
01 Ağustos 2020 10:44
Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
31 Temmuz 2020 20:36		 İki ilde yeni karantina kararları alındı
31 Temmuz 2020 20:05
3 bin 266 TL'yi iade etmedi, 277 bin 788 TL ceza yedi
31 Temmuz 2020 19:27		 Şans oyunlarında devir vakti geldi
31 Temmuz 2020 16:06
Bakan Koca'dan maskeli bayram mesajı
31 Temmuz 2020 15:14		 Türk F-16'ları Azerbaycan'da
31 Temmuz 2020 11:11
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor18:48 - Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı18:44 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı18:43 - Borçları yapılandırılacak THK yeni döneme hazırlanıyor18:41 - 'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı18:38 - Garnizon komutanının korumasına saldırı haberine yalanlama
18:31 - Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı18:27 - Bakan Koca: Kısıtlamalar gelmeden rehavetten kurtulun18:16 - Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu18:13 - Ankara'da seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu18:04 - Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı17:52 - Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
17:48 - Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık17:41 - Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın17:31 - Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi17:19 - Çoban ressam, doğayı açık hava sergisine çevirdi17:17 - Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor
17:04 - ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
acemi kasaplar 1
Telegram 2
sözlükte önerilen soda açma taktikleri 2
kim korkar sosyal fobiden 1
çakmakla soda açmak 1
çeyrek altın 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
leblebi 1
Hindistan'da inek olmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam