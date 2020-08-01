Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın
|01 Ağustos 2020 17:41
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Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kışla içerisinde poligon ve inşaat alanı ile Başıbüyük Mezarlığı'na yakın bölgede yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangının mezarlığa sıçramaması için de yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin söndürüldüğü noktalarda soğutma çalışması yapıyor.
Yaklaşık 2,5 saat süren yangına ilçe itfaiyesinin yetersiz kalması nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçe itfaiyelerinden destek istendi. Bölgeye tankerlerle su takviyesi yapılıyor.
Alevlerden etkilenen bir kişiye, kışlaya ambulansla giren sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.
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