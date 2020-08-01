1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın çıktı.
 01 Ağustos 2020 17:41
Yazdır
Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın

Maltepe'deki askeri alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında bir askeri arazide otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin kışla içerisinde poligon ve inşaat alanı ile Başıbüyük Mezarlığı'na yakın bölgede yangını söndürme çalışması sürüyor. Yangının mezarlığa sıçramaması için de yoğun çaba harcayan ekipler, alevlerin söndürüldüğü noktalarda soğutma çalışması yapıyor.

Yaklaşık 2,5 saat süren yangına ilçe itfaiyesinin yetersiz kalması nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki tüm ilçe itfaiyelerinden destek istendi. Bölgeye tankerlerle su takviyesi yapılıyor.

Alevlerden etkilenen bir kişiye, kışlaya ambulansla giren sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangın sebebiyle oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görülüyor.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu
01 Ağustos 2020 18:13		 Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor
01 Ağustos 2020 17:17
5 bin yıllık tuz mağarası kapılarını yeniden ziyarete açtı
01 Ağustos 2020 17:00		 İstanbul'da kasaplar kaçtı, vatandaş kurbanını kendi kesti
01 Ağustos 2020 16:47
Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı
01 Ağustos 2020 16:44		 İzmir'de orman yangını çıktı
01 Ağustos 2020 16:06
Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
31 Temmuz 2020 22:04		 Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Mencilis ilgi görüyor
31 Temmuz 2020 21:00
Kurbanı kesince gözlerine inanamadı! Hemen yetkilileri aradı
31 Temmuz 2020 19:53		 NASA'nın paylaşımı sonrası Vali'den çağrı: Çıkın çıkın gelin
31 Temmuz 2020 18:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Microsoft TikTok'u almak için görüşmelerde bulunuyor18:48 - Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı18:44 - İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı18:43 - Borçları yapılandırılacak THK yeni döneme hazırlanıyor18:41 - 'Belgesiz villa kiralama dolandırıcılığa kapı aralıyor' uyarısı18:38 - Garnizon komutanının korumasına saldırı haberine yalanlama
18:31 - Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı18:27 - Bakan Koca: Kısıtlamalar gelmeden rehavetten kurtulun18:16 - Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu18:13 - Ankara'da seyir amaçlı sıcak hava balonu hizmete sunuldu18:04 - Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı17:52 - Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
17:48 - Cemal Enginyurt: MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık17:41 - Maltepe'de askeriyenin içindeki otluk alanda yangın17:31 - Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı koronavirüse yenildi17:19 - Çoban ressam, doğayı açık hava sergisine çevirdi17:17 - Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor
17:04 - ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite özel şart koyunca 60 puanla Psikolog alındı
Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
Virüs, beş yaş altındaki çocuklarda 10 kat fazla
Bu nasıl yolculuk! 'Çok istiyorsan kendin uyar'
Altın fiyatları temmuzda kırılmayan rekor bırakmadı
'Oğlum şefkat yuvasına emanet'
İnternetten aldığı ürünü görünce gözlerine inanamadı
Evlenecek çiftler sabıka kaydını görebilsin
Dünyada bir ilk: Kadavradan nakil ile bebeğine kavuştu
'Bu virüs insanın vücudunu yiyiyor'
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çeyrek altın 1
fabrice n'sakala 1
çakmakla soda açmak 1
kurban eti 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
kurban bayramı 1
Telegram 2
kim korkar sosyal fobiden 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
açacakla soda açmak 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam