Ankara Büyükşehir, Valiliğin kararını mahkemeye taşıyacak
|01 Ağustos 2020 17:52
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde başlattığı bağış kampanyası 31 Mart'ta İçişleri Bakanlığı tarafından durduruldu. Bağış paralarının akıbeti açılan davalarla çıkmaza girdi. Ankara Valiliği de bağış paralarına el koyma kararı aldı.
Ankara Valiliği'nin söz konusu dönemde topladığı bağış miktarı 3.5 milyon lira idi ve İçişleri Bakanlığı kararıyla hesaplara bloke konmuş; toplanan paranın kamuya geçirilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor hazırlanmıştı.
Söz konusu raporu Çankaya Kaymakamlığı'na gönderen Valilik, paranın kamuya geçirilmesine ilişkin işlemlerin tamamlanmasını istedi. Kaymakamlık da belediyeden bağış paralarının kamuya aktarılmasını talep etti.
Euronews Türkçe'nin haberine göre, Ankara Valiliği, kaymakamlık aracılığıyla söz konusu paranın 15 gün içerisinde Hazine'ye devri ya da Sulh Mahkemesi'ne başvurulması gerektiğini belirten bir yazı gönderdi. Ancak, Ankara Büyükşehir Belediyesi parayı yatırmayıp mahkemeye başvurmayı planlıyor.
Belediye yetkililerine göre, söz konusu bağış toplama faaliyeti Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca yapıldı ve bağış hesaplarının idari bir kararla bloke edilmesi Bankacılık Kanunu'na ters düşüyor.
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