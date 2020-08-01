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Altın maskenin de fiyatı arttı

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde kullanılmak üzere üretilen altın maskelerin fiyatı arttı. 14 ve 22 ayar altın işlemeli maskeler 75 bin liradan satışa sunuluyor.
 01 Ağustos 2020 23:56
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Altın maskenin de fiyatı arttı

Kahramanmaraş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde kullanılmak üzere üretilen altın maskelerin fiyatı arttı. 14 ve 22 ayar altın işlemeli maskeler 75 bin liradan satışa sunuluyor.

Kahramanmaraş'ta düğünlerde aksesuar olarak korona tedbirlerine uygun altın maske üretimine ağırlık veriliyor. Türkiye'de altın işlemesinde önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işlenerek yaklaşık 8, 14 ve 75 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Taleplere göre yapılan maskeler, ölçüsü alındıktan sonra 3 gün içerisinde müşteriye teslim edilirken, gelinlikler üzerinde zarafet ve aksesuar olarak tasarlanan altın maskeler el emeği göz nuru ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak ortaya çıkıyor.

Hazırlanan altın maskeler, kentte düğün yapan Abdulkadir ve Melda Ak çifti ile Ramazan ve Burcu Yaşar çifti tarafından satın alındı. İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyum esnafları, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı. Eşlerine en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade eden damatlar, mutlu günlerinde en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade ettiler.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, "Kahramanmaraş'ta bir firmamız pandemi döneminde güzel bir fikirle altın maske üretti. Düğünlerde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması için hazırlanan maskelere talepler arttı. Umuyoruz bütün düğünlerde gelinlerin yüzlerinde altın maskeleri görmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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