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Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü Ali Er, 1992 yılında şehit olduğunda geride 3 yetim bıraktı. Oğulları Eraslan, Volkan ve Erkurt Er babalarının izinden gidip polis oldu
 02 Ağustos 2020 08:37
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Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde

Süleyman Demirel'in 9 yıl yakın korumalığını yapan Ali Er, 1992 yılında Hakkari Polis Özel Harekat Şube Müdürü olarak atandı. 14 Temmuz 1992'de, Ankara'dan uçakla Van'a oradan da karayoluyla Hakkari'ye gidecekti. Van Ferit Melen Havaalanı'nda korumaları Abdülkadir Sadıkoğlu ve İbrahim Kaplan sivil kıyafetle kendisini karşıladı. Sivil plakalı bir araçla Hakkari'ye giderken, Van'ın Başkale ilçesindeki Güzeldere Geçidi'nde PKK'lı teröristler yolu kapattı. Yol dik ve yüksek kayalıklarla çevriliydi. Mermileri bitene kadar hainlerle savaşıp şehit düştüler.

BABALARININ YOLUNDA...

Ali Er şehit düştüğünde oğulları Eraslan 19, ikizler Volkan ve Erkurt ise 17 yaşındaydı. Anne Nejdet Er, 3 oğluna hem annelik hem babalık yaptı. Üçünü de okutup polis akademisini başarıyla bitirmelerini sağladı. Babalarının yolunda giden 3 emniyet müdür yardımcısı, çocukluk hayalleri olan polisliğe nasıl başladıklarını, şehit babalarına duydukları özlemi, babalarına "vatan uğruna ölmek için" verdikleri sözü, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'a anlattı.

AİLEDE BİR ÖZEL HAREKATÇI YETER

Erkurt Er, Bölge Trafikten sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bartu ile Tuana isimlerinde iki çocuk babası olan Erkurt Er hikayesini şöyle anlatıyor: "Çocukken tek hayalim polis olmaktı. Çocukluğum karakollarda, Özel Harekat polisleri arasında geçti. Evden kaçıp Özel Harekat polislerinin yanına giderdim. Onlara özenip, onlar gibi olmak isterdim. Babam gibi, baba ocağı olarak gördüğüm Özel Harekatçı olmak istedim. Annem, 'Ailede bir Özel Harekatçı yeter. Ağabeyin var' deyip istemedi. Annemi kıramadım ama polislikten vazgeçmedim.

YÜREK BURKAN VEDA

Babam bizi vatan, bayrak, devlet sevgisiyle büyüttü. Hangi görevde olursak olalım vatanımız için, bayrağımız için can vermeye gideriz. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan Önder Güzel ile oturuyorduk. Haber alır almaz harekete geçtik. Önder Güzel, sanki içine doğmuş gibi 'Gel öpeyim, hakkını helal et' dedi ve vedalaştı. O Gölbaşı'ndaki Özel Harekat'a gitti, ben de Cumhurbaşkanlığı'na geçtim. Özel Harekat Başkanlığı'nın hainler tarafından bombalandığı ve şehitlerin olduğunu duyunca içimde bir parça koptu gibi... Sabah, beni öperek helallik isteyen Önder'in şehit olduğunu öğrendim. Tarifsiz bir duygu, bir yandan vatanı hainlere bırakmamak için şehit düşenlerin acısı diğer yanda ise ülkemizi bu vatan hainlerine teslim etmemenin tarifsiz duygusu..."

ANNEM OLMASAYDI BEN DE ŞEHİTTİM

Eraslan Er, Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Elif Naz ve Nilay isminde iki kız babası. Babasının şehit olduğu günü şöyle hatırlıyor: "Babam ile birlikte şehit olan Özel Harekatçı İbrahim Kaplan, 'Hadi gel babanı almaya gidelim' dedi. Onlarla babamı Van'dan almaya gidecektik. Annem duyduğunda 'Hayır gidemezsin, izin vermiyorum' dedi. Annemle belki ilk kez tartıştım. Beni göndermediği için gönül koydum. Sonra babam ve onu almaya giden 2 arkadaşı pusuya düştü ve şehit oldular. Annem olmasaydı ben de o araçta olacaktım. Annem içine doğmuş gibi beni göndermedi ve hayatta kaldım. Ama babamızı, vatan bayrak sevdalısı kahramanımızı şehit verdik.

BABAM MESLEĞİNE AŞIKTI

'Tekrar dünyaya gelsem yine polis olurum' diyecek kadar meslek aşığı bir babanın oğluyum. Bu nedenle benim de hayalini kurduğum meslek polislikti. Annem Özel Harekatçı olmamı istemiyordu. Özel Harekat'a geçtim, anneme diyemedim. Eğitimdeyken haberi oldu, aradım, helallik istedim. 15 Temmuz'da Türk askerinin şerefli üniformasını çalmış hainlerle sabaha kadar çatıştım. Şehitlik nasip olmadı ama ülkemizi hainlere teslim etmedik."

ZIRHLI ARAÇLARDA GEÇEN ÇOCUKLUK

Babası şehit düştüğünde 17 yaşında olan Volkan Er, Siber Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. 15 Temmuz gazisi. Korel isminde bir oğlu var. Volkan Er çocukluğu ve mesleğine dair şunları anlattı:

"Üniversitede yeterli puan almama rağmen Güzel Sanatlar yerine babamın izinde yürümek daha onur ve şeref olur diye Polis Akademisi'ne geçiş yaptım. Çocukluğumuz polislerin arasında, Shortland'lara (Özel Harekatçıların kullandığı zırhlı araçlar) binerek geçti. Vatan, bayrak sevgisinin en üst düzey yaşandığı ortamda büyüdük. Böyle olunca bu mesleğe aşk duyuyorsunuz, çocukluğunuzun hayali oluyor. Ülkeme, vatanıma faydalı işler yapınca 'İyi ki de bu mesleği seçmişim' diyorum.

KURŞUN YEDİ, SABAHA KADAR ÇATIŞTI

15 Temmuz'da yıllık izindeydim. Tankların sokağa indiğini duyunca görev beklemeden çelik yeleğimi giydim, silahımı aldım ve sokağa çıktım. Ankara Emniyeti'ni darbeci hainlere teslim etmemek için direndik. Koluma kurşun gelmiş, farkında değilim. Her yerim kan olunca fark ettim, bir parça bezle sarıp, o şekilde sabahın ilk ışıklarına kadar çatışmaya devam ettik."
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