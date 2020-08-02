1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Prof. Dr. Öner denizde hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti
 02 Ağustos 2020 12:30
Yazdır
Prof. Dr. Öner denizde hayatını kaybetti

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, Çeşme'de girdiği denizde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ilıca Plajı'na giden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner'in bir süre sonra suda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi. Vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan Öner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öner'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Prof. Dr. Öner'in yaklaşık 5 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti
02 Ağustos 2020 13:21		 Virüsü yenen emekli öğretmen: Ölümle burun buruna geldim
02 Ağustos 2020 12:09
Şehidin duvardaki sazı yürek sızlatıyor
02 Ağustos 2020 11:46		 Özel eğitim kurumları 'birleştirilsin veya dönüştürülsün' önerisi
02 Ağustos 2020 11:09
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 19 kente portatif yüzme havuzu
02 Ağustos 2020 10:46		 Bakan Pakdemirli: Satılamayan hayvanları talep edilmesi halinde alacağız
02 Ağustos 2020 10:27
İstanbul'un ikinci barosu kuruluyor
02 Ağustos 2020 08:59		 Müzisyenin hukuk zaferi
02 Ağustos 2020 08:22
Devlet sahip çıktı onlar başardı: Gurur tablosu
02 Ağustos 2020 07:42		 Bayramın üçüncü gününde hava nasıl olacak?
02 Ağustos 2020 07:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:21 - İçtiği hap nefes borusuna kaçan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti13:18 - Vücuttaki kimyasal stresi ölçen kiti geliştiren Türk bilim insanı dünya listesinde13:06 - Psikoloji eğitimi konusunda rapor hazırlanacak13:02 - İlk yerli savaş uçaklarımızdandı, şimdi ise müzelik oldu12:57 - Boşanmalarına rağmen birlikte yaşayarak yetim veya dul aylığı alanlar!12:57 - Kurbanlık satışından kazandığı paralar orman yangınında kül oldu
12:45 - İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin12:36 - Kaymakam, kendisine ait 'drone' ile trafik denetimine katıldı12:30 - Prof. Dr. Öner denizde hayatını kaybetti12:28 - Kurban eti için yakılan ateş 2 katlı evi küle çevirdi12:25 - Hendek kazan deprem uzmanları fay hatlarının röntgenini çekiyor12:17 - Dünyada çok az tesiste üretiliyor: İlk yerli 'ingot' ile milli üretim başlıyor
12:09 - Virüsü yenen emekli öğretmen: Ölümle burun buruna geldim11:55 - Sinop'ta gizemli bir tünel daha bulundu11:50 - Kuaförlüğü bıraktı, mutluluğu keçi yetiştiriciliğinde buldu11:46 - Şehidin duvardaki sazı yürek sızlatıyor11:36 - Yavuz öğretmen 1000'den fazla su kuyusu açtırdı
11:33 - Türkiye, Avrupa otomotiv pazarında 6. sıraya yükseldi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
SMS atan avukata 125 bin TL para cezası
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
Altın rekora doymuyor
Şehit emniyet müdürünün çocukları babasının izinde
Memura genel zam oranlarının dışında zam yapılabilir mi?
Aşıda heyecanlandıran açıklama: Ekim ayına hazır
Bilim Kurulu Üyesi: Sağlık çalışanları çok yoruldu
İkinci el araç alacaklara tavsiye: 2 ay daha bekleyin
Araştırma görevlisi, Sağlık Bakanlığındaki önceki kadrosuna nasıl atanır?
FETÖ şüphelisi eski yüzbaşının 'itirafçı' kurnazlığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
kurban eti 1
acemi kasaplar 1
Hindistan'da inek olmak 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
Telegram 2
kurban bayramı 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam