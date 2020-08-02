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Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs

Tekstil ve hazır giyim sektörünün "eğitimli iş gücü sorunu"nun çözümü için, tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs verilecek.
 02 Ağustos 2020 18:24
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Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere karşılıksız burs

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil ve hazır giyim sektörünün en önemli problemleri arasında "eğitimli iş gücü" sorununun geldiğine dikkat çekti ve ekledi:

"Tekstil mühendisliği son yıllarda gençlerin tercih sıralamasının sonlarında yer almaya başladı. Oysa sektörümüzün nitelikli ve deneyimli mühendislere ihtiyacı var. Üstelik tekstil sektörü artık teknoloji ile iç içe durumda.

"Bu yoldan hareketle sektör olarak geçen yıl başlattığımız burs projesini bu yıl da devam ettiriyoruz.

"Üniversite sınavında ilk 20 bin arasına giren ve tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere her ay asgari ücret oranında burs veriyoruz.

"20-50 bin arasında olan adaylar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50-80 bin arasındaki adaylar ise net asgari ücretin yüzde 50'si oranında karşılıksız burs imkanından yararlanacak.

Pınar Taşdelen Engin ayrıca öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanabilmeleri için eğitim sürecinde öğrencilere işletmelerde uzun dönemli staj imkanları sunulacağını ve başarılı öğrencilere iş garantisi verileceğini ekledi.

Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere burs verilmesine ilişkin protokol, Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye genelindeki 10 ihracatçı birliği ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası (TTSİS) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalandı.

UTİB'den yapılan açıklaamada, "Tekstil Mühendisliği algısının artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında ilk olarak geçen yıl başlatılan ve üniversitelerde kontenjan doluluk oranı yüzde 42'den yüzde 92'ye yükselten uygulamaya bu yıl da devam ediliyor" denildi.

DHA
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