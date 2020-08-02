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ABD'li ilaç devi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.
 02 Ağustos 2020 21:03
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ABD'li ilaç devi Kovid-19 aşısının denemelerine başladı

ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson, potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı.

Clinical Trials Arena isimli internet sitesinde yer alan habere göre şirket, "Ad26.COV2.S" adı verilen aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine ABD ve Belçika'da start verdi.

18-55 yaş ile 65 ve üzeri yaşlardaki 1000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan deneme, aşı adayının güvenli olup olmadığı, muhtemel yan etkileri ve bağışıklık oluşturmadaki başarısını sınamayı amaçlıyor.

- Primatlar üzerindeki denemelerde olumlu sonuçlar alındı

Aşı adayının, klinik öncesi değerlendirme safhasında primatlar üzerinde yapılan testlerde, deney hayvanlarında Kovid-19'u etkisiz kılan antikorları üretmede ve solunum yolu enfeksiyonunu engellemede başarılı olduğu kaydedildi.

Boston kentindeki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nde yürütülen testlerde, tek doz aşı uygulanan ve ardından virüse maruz bırakılan 6 primattan hiçbirinin ciğerlerinde enfeksiyon ortaya çıkmadığı, yalnızca 1 primatta burun ve geniz bölgedesinde sınırlı enfeksiyona rastlandığı belirtildi.

Şirket, ABD ve Belçika'daki klinik denemenin ardından Hollanda, İspanya ve Almanya'da ikinci aşama denemeler yürütmeyi, Japonya'da ise yeni bir birinci aşama denemeye başlamayı planlıyor.

Johnson&Johnson, klinik denemelerin başarılı olması halinde gelecek yıl 1 milyar dozdan fazla aşı üretmek üzere imalat hazırlıkları yapıyor.

- Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

- 26 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 31 Temmuz itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 26 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 18 milyon 120 bini aşarken, 690 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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