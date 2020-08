Sağlık çalışanı sonuç alamayınca işyerinde tacizi sosyal medyadan paylaştı

Konuya ilişkin sağlık çalışanı R.K.'nın paylaşımları:

Ben R.K. 26 yaşında genç bir kadın genç bir sağlık çalışanı olarak insanların sağlığı icin kendi hayatımı riske atmış biri olarak herkese sesleniyorum ben huzurlu yaşamak istiyorum bunun icin sesimi duyun istiyorum

Erzurum da çalıştığım üniversite hastanesinde hasta bakıcı B.Y. tarafından cinsel tacize uğradım , emniyete ve savcılığa şikayette bulundum ,uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak icin talepte bulundum

Adli süreç icin Savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum , aynı zamanda idari soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım

Hasta bakıcı B.Y. ile işe ilk başladığım tarihte 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu bende kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum icin kliniğimi değiştirdim



Reddettiğim B.Y. bana burada görmüş olduğunuz ekran görüntülerini atıyorum . Porno videolar atıp benimle birlikte olmak istediğini ve her gece resmine bakarak uyuyorum evine geleceğim seninle birlikte olucaz şeklinde mesajlarına devam etmiştir



Konuyu hastane yönetimiyle paylaştığımda karşı tarafın çalıştığı birim değiştirildi ve başka bir şey yapamayacaklarını kendi basımın çaresine bakmam gerektiği söylenildi idari soruşturma açıldı denildi fakat dosyam rektörlüğe gönderilmemiş yeterli delil olmadığını söylediler

Ortada tecavüz yok taciz yok abartma B.Y.'yi atsak hoşuna mı gidicek git istediğin yere şikayet et bizi karıştırma şeklinde bir cevap aldım hastane soruşturma müdüründen , dosyamı rektörlüğe göndermeden kapatmışlar

Başhekim yardımcısı tarafından Biz onu işten atamayız can güvenliğin yoksa polise git savcıya git yada istifa et bizi bağlamaz sen bu kafayla herkesin hakkından gelirsin git napıyosan yap bizi meşgul etme şeklinde cevap aldım