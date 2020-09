Beyin pili ameliyatında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştu

Rumen mühendis, Türkiye'de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce Let Me Try (Bırak Tekrar Deneyeyim) adlı şarkıyı söyledi. Ardından Romanya'daki eşiyle görüntülü konuştu.

